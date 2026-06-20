Vinicius błyszczy na mistrzostwach świata. „To zasługa Ancelottiego”

DeFodi GmbH & Co. KG / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Brazylia ograła Haiti. Vinicius Junior zabrał głos

W nocy z piątku na sobotę rozegrano spotkanie pomiędzy Brazylią a Haiti w ramach 2. kolejki fazy grupowej mistrzostw świata 2026. Ekipa Canarinhos wywiązała się z roli zdecydowanego faworyta i pewnie zwyciężyła 3:0. Bohaterem meczu został Matheus Cunha, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Jedno trafienie dołożył także Vinicius Junior. Po zakończeniu spotkania skrzydłowy Realu Madryt podzielił się swoimi odczuciami na temat występu reprezentacji Brazylii.

– Wszyscy czuli się dziś swobodniej, a murawa była również w lepszym stanie, dzięki czemu mogliśmy grać naszą piłkę – powiedział Vinicius, cytowany przez serwis „AP News”. Brazylijczyk częściowo przypisał swój udany występ decyzji Carlo Ancelottiego, który ustawił go bliżej środka ataku, na pozycji, na której nie występuje na co dzień.

– Nie gram tam zbyt często, ale kiedy trener prosi mnie o grę na tej pozycji, strzelam gole, więc chyba powinienem częściej go słuchać. Moja dobra forma jest jego zasługą. To był dla nas bardzo ważny mecz. Mogliśmy realizować nasz plan, co dało nam spokój oraz przewagę na boisku. Dzięki temu stworzyliśmy wiele akcji i zdobyliśmy bramki – zakończył.

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Po dwóch kolejkach sytuacja w grupie C jest bardzo interesująca. Brazylijczycy oraz Marokańczycy mają na swoim koncie po cztery punkty i zajmują odpowiednio pierwsze oraz drugie miejsce w tabeli. Szkoci z dorobkiem trzech oczek plasują się na trzeciej pozycji, zachowując nadzieje na awans. Stawkę zamyka Haiti, które nie zdobyło jeszcze żadnego punktu. Oznacza to, że Haitańczycy stracili już matematyczne szanse na promocję do play-offów i tym samym żegnają się z mundialem na etapie fazy grupowej.