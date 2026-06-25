Brazylia zakończyła fazę grupową z kompletem zwycięstw, a jednym z bohaterów ponownie został Vinicius Junior. Emocji nie brakowało także w grupie A, gdzie historyczny sukces odniosła Republika Południowej Afryki.

Eurasia Sport Images / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Jr.

Vinicius poprowadził Brazylię do kompletu zwycięstw

Reprezentacja Brazylii nie pozostawiła Szkocji większych złudzeń i wygrała 3:0, pieczętując pierwsze miejsce w grupie C. Główną postacią spotkania był Vinicius Junior, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców i został wybrany piłkarzem meczu.

Pierwszego gola zdobył już w siódmej minucie po błędzie szkockiej defensywy. Jeszcze przed przerwą ponownie pokonał Angusa Gunna, tym razem skutecznie zamykając dośrodkowanie Bruno Guimaraesa. Wynik po zmianie stron ustalił Matheus Cunha, a kibice mogli zobaczyć także powrót Neymara, który pojawił się na boisku w narodowych barwach po blisko trzech latach przerwy.

Tabela grupy C

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Historyczny awans RPA i komplet Meksyku

Ogromne emocje towarzyszyły rywalizacji w grupie A. Republika Południowej Afryki pokonała Koreę Południową 1:0 i po raz pierwszy w historii wywalczyła awans do fazy pucharowej mistrzostw świata.

Bez potknięcia turniejową część zakończył także Meksyk. Gospodarze rozbili Czechów 3:0, kończąc fazę grupową z kompletem punktów. Wyjątkowym momentem był również występ Guillermo Ochoi, który pojawił się na boisku na swoim szóstym mundialu i pożegnał się z reprezentacją podczas domowego turnieju.

Tabela grupy A