USA – Bośnia: po marzenia. Przewidywane składy na mecz 1/16 mundialu

Reprezentacja USA stanie przed szansą awansu do 1/8 finału mistrzostw świata 2026. W czwartek gospodarze turnieju zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną, która do fazy pucharowej dostała się jako jedna z najlepszych drużyn z trzecich miejsc.

Nexpher Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Weston McKennie

USA vs Bośnia: sytuacja kadrowa przed meczem

Amerykanie znakomicie rozpoczęli mundial, wygrywając z Paragwajem 4:1 i Australią 2:0, dzięki czemu zapewnili sobie awans do fazy pucharowej już po dwóch kolejkach. Przed czwartkowym spotkaniem sztab szkoleniowy monitoruje stan zdrowia Christiana Roldana, Marka McKenziego i Austona Trusty’ego. Cała trójka zmaga się z urazami i ich występ pozostaje niepewny.

Poza tymi znakami zapytania selekcjoner może liczyć na swoich najważniejszych zawodników. Od pierwszej minuty powinni zagrać między innymi Sergino Dest, Chris Richards, Antonee Robinson, Tyler Adams, Weston McKennie i Christian Pulisic. W ataku ponownie ma wystąpić Folarin Balogun, który zdobył już dwie bramki podczas tegorocznego mundialu.

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Bośnia i Hercegowina również nie jest wolna od problemów kadrowych. Pod znakiem zapytania stoi występ Amara Dedicia, który zmaga się z urazem uda. Pozostali zawodnicy są jednak gotowi do gry. Do składu wraca Tarik Muharemović, który pauzował w poprzednim meczu z Katarem po czerwonej kartce otrzymanej wcześniej przeciwko Szwajcarii.

Liderem ofensywy Bośni i Hercegowiny ponownie ma być Edin Dżeko. Doświadczony napastnik nie wpisał się jeszcze na listę strzelców podczas tego turnieju, ale z dorobkiem 73 bramek w reprezentacji nadal pozostaje największą gwiazdą swojej drużyny.

Przewidywane składy na mecz USA – Bośnia

USA: Freese; Freeman, Ream, Richards, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pulisic; Balogun.

Bośnia i Hercegowina: Vasilj; Dedić, Katić, Muharemović, Kolašinac; Bajraktarević, Šunjić, Bašić, Alajbegović; Džeko, Demirović.