Borussia Dortmund poluje na gwiazdę Ligue 1. To byłby głośny transfer

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Guela Doue pod lupą Borussii Dortmund

Borussia Dortmund od lat znana jest z doskonałego skautingu. Niemiecki klub bardzo często stawia na młodych, perspektywicznych zawodników, których kupuje za rozsądne pieniądze, rozwija, a następnie sprzedaje z ogromnym zyskiem. Wszystko wskazuje na to, że włodarze z Signal Iduna Park pozostają wierni swojej filozofii i planują kolejny ruch w tym właśnie stylu, szukając wzmocnień na przyszłość.

Jak podaje Ekrem Konur, na celownik Borussii Dortmund trafił bowiem Guela Doue. 23-letni prawy obrońca jest jednym z najlepszych zawodników na swojej pozycji w całej Ligue 1. Warto dodać, że perspektywiczny boczny defensor to starszy brat gwiazdora Paris Saint-Germain, Desire Doue. Co ciekawe, PSG oraz Chelsea również mają obserwować sytuację piłkarza Strasbourga, co oznacza, iż gigant z Bundesligi będzie musiał zmierzyć się z dużą konkurencją w walce o jego podpis.

Guela Doue z powodzeniem występuje w obecnym zespole od lipca 2024 roku, kiedy przeniósł się na Stade de la Meinau za 6 milionów euro ze Stade Rennes, gdzie stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. Urodzony we Francji reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej w minionym sezonie rozegrał 34 mecze, zdobył 2 bramki i zaliczył 7 asyst. Jego wartość rynkowa wynosi około 20 milionów euro, a kontrakt wahadłowego ze Strasbourgiem obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.

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