Marsylia planuje pozbyć się Aubameyanga. Gabończyk może zagrać w Turcji

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Pierre-Emerick Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang na celowniku tureckich klubów

Pierre-Emerick Aubameyang ma ważny kontrakt z Olympique’iem Marsylia do 30 czerwca 2027 roku. Mimo tego wszystko wskazuje na to, że 37-letni napastnik opuści francuską ekipę już podczas obecnego letniego okienka transferowego. Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, władze klubu ze Stade Velodrome dążą do rozstania z doświadczonym zawodnikiem z uwagi na jego wysoką pensję.

Wspomniany dziennikarz dodaje, iż Aubameyang nie powinien jednak narzekać na brak ofert. Chrapkę na sprowadzenie rutynowanego snajpera mają bowiem drużyny z Turcji – Trabzonspor, Besiktas Stambuł oraz Corum FK. Ponadto Gabończykiem interesują się także zespoły ze Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii i Włoch. Marsylia wyceniła swojego piłkarza na około 1,5 miliona euro, co czyni go przystępną opcją na rynku transferowym.

Mierzący 187 centymetrów napastnik występuje w barwach francuskiej ekipy od lipca 2025 roku, kiedy przeniósł się na Stade Velodrome za darmo z saudyjskiego Al-Qadsiah. Dla zawodnika jest to drugi pobyt w Marsylii, gdyż wcześniej grał tam również w latach 2023-2024. Były snajper Barcelony, Chelsea, Arsenalu, Borussii Dortmund oraz AS Saint-Etienne w minionym sezonie rozegrał 41 meczów, zdobył 14 bramek i zanotował 10 asyst.

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