Sytuacja w grupie G przed ostatnimi meczami. Belgia walczy o awans

Egipt chce wygrać grupę, Belgia awansować
Liderem grupy G po dwóch kolejkach jest Egipt z czterema punktami. Na dalszych miejscach znajduje się Iran i Belgia z dorobkiem dwóch punktów, a ostatnia w tabeli Nowa Zelandia ma jedno oczko. W trzeciej serii gier Egipt zmierzy się z Iranem, a Belgia z Nową Zelandią.
Egiptowi do awansu wystarczy remis, a wygrana zapewni zwycięstwo w grupie bez oglądania się na inne drużyny. W przypadku porażki będzie musiał spoglądać na wynik meczu Belgów z Nową Zelandią. Zwycięstwo Czerwonych Diabłów i Iranu sprawiłoby, że Salah i spółka mimo komfortowej sytuacji przed meczami spadli by na trzecie miejsce.
W Europie oczy będą zwrócone przede wszystkim na Belgów, którzy do tej pory zremisowali oba spotkania. Kolejna wpadka może sprawić, że pożegnają się z grą na mundialu lub będą musieli liczyć się korzystnym układem tabeli drużyn z trzecich miejsc.
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W ciekawym położeniu jest też Nowa Zelandia. Kopciuszek turnieju wciąż zachował szanse na awans i może sprawić niemałą niespodziankę uzyskując promocję do kolejnej fazy turnieju. Musiałaby jednak powstrzymać Belgów grających z nożem na gardle.
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Tabela grupy G MŚ 2026
|Miejsce
|Drużyna
|Liczba punktów
|Bilans bramek
|1.
|Egipy
|4
|4:2
|2.
|Iran
|2
|2:2
|3.
|Belgia
|2
|1:1
|4.
|Nowa Zelandia
|1
|3:5
Terminarz 3. kolejki grupy G MŚ 2026:
- 27 czerwca 2026, godz. 05:00 – Egipt vs Iran
- 27 czerwca 2026, godz. 05:00 – Nowa Zelandia vs Belgia