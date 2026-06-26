Sytuacja w grupie G przed ostatnimi meczami. Belgia walczy o awans

16:39, 26. czerwca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Goal.pl

Sytuacja w Grupie G jest niezwykle ciekawa. W najlepszej sytuacji znajduje się Egipt, ale wszystkie cztery reprezentacje mają jeszcze szanse na awans do fazy pucharowej. Najwięcej emocji wzbudza położenie Belgów.

Nicolas Raskin
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Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Nicolas Raskin

Egipt chce wygrać grupę, Belgia awansować

Liderem grupy G po dwóch kolejkach jest Egipt z czterema punktami. Na dalszych miejscach znajduje się Iran i Belgia z dorobkiem dwóch punktów, a ostatnia w tabeli Nowa Zelandia ma jedno oczko. W trzeciej serii gier Egipt zmierzy się z Iranem, a Belgia z Nową Zelandią.

Egiptowi do awansu wystarczy remis, a wygrana zapewni zwycięstwo w grupie bez oglądania się na inne drużyny. W przypadku porażki będzie musiał spoglądać na wynik meczu Belgów z Nową Zelandią. Zwycięstwo Czerwonych Diabłów i Iranu sprawiłoby, że Salah i spółka mimo komfortowej sytuacji przed meczami spadli by na trzecie miejsce.

W Europie oczy będą zwrócone przede wszystkim na Belgów, którzy do tej pory zremisowali oba spotkania. Kolejna wpadka może sprawić, że pożegnają się z grą na mundialu lub będą musieli liczyć się korzystnym układem tabeli drużyn z trzecich miejsc.

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W ciekawym położeniu jest też Nowa Zelandia. Kopciuszek turnieju wciąż zachował szanse na awans i może sprawić niemałą niespodziankę uzyskując promocję do kolejnej fazy turnieju. Musiałaby jednak powstrzymać Belgów grających z nożem na gardle.

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Tabela grupy G MŚ 2026

MiejsceDrużynaLiczba punktówBilans bramek
1.Egipy44:2
2.Iran22:2
3.Belgia21:1
4.Nowa Zelandia13:5

Terminarz 3. kolejki grupy G MŚ 2026:

  • 27 czerwca 2026, godz. 05:00 – Egipt vs Iran
  • 27 czerwca 2026, godz. 05:00 – Nowa Zelandia vs Belgia

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