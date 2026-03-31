Urban wyjaśnił zmiany w składzie. Dlatego zagra Wiśniewski, a nie Kędziora

Jan Urban na mecz ze Szwecją dokonał trzech zmian w składzie reprezentacji Polski. W obronie za Tomasza Kędziorę wystąpi Przemysław Wiśniewski. Selekcjoner zdradził, skąd taka decyzja.

Reprezentacja Polski we wtorek o godzinie 20:45 zagra decydujący mecz ze Szwecją, którego stawką będzie awans na Mistrzostwa Świata. W porównaniu do ostatniego spotkania z Albanią selekcjoner Jan Urban dokonał trzech zmian w wyjściowej jedenastce. Od początku na Strawberry Arena zagrają Przemysław Wiśniewski, Nicola Zalewski oraz Karol Świderski.

Na chwilę przed meczem Jan Urban w rozmowie z TVP Sport wyjaśnił skąd decyzja o zmianach w składzie. Kluczowa wydaje się ta w obronie, gdzie Przemysław Wiśniewski zastąpi Tomasza Kędziorę. Głównie chodziło o wzrost i walkę z Viktorem Gyokeresem.

– Chcieliśmy przede wszystkim podwyższyć, jeśli chodzi o wzrost. Szwecja ma wysokich zawodników. Przy stałch fragmentach gry wchodzą głęboko do bramki praktycznie wszyscy są w piątce, żeby zrobić dużą kumulację. W ten sposób czują się dobrze. Pod tym względem mamy wzrost Przemka Wiśniewskiego. Owszem Tomek Kędziora zagrał dobre spotkanie, ale mogą być sytuacje, gdzie Wiśniewski będzie musiał ścigać się z Gyokeresem czy Nygrenem albo Elangą – powiedział Jan Urban w TVP Sport.

Urban zasugerował, że duże znaczenie będzie miała kwestia zarządzania emocjami. „Mój stan nie jest tak ważny jak stan mentalny drużyny. Rozmawialiśmy na ten temat. To wyjątkowe spotkanie. Duże znaczenie będzie miało to, kto będzie lepiej zarządzał emocjami. Jeśli chodzi o samą taktykę, to w dużej mierze są to rzeczy powtarzalne, które zawodnicy słyszą. Głowa będzie miała duże znaczenie” – dodał selekcjoner reprezentacji Polski.