Urban skreślił piłkarza. Ten zawodnik nie dostanie powołania

Mateusz Klich nie może liczyć na powołanie do reprezentacji Polski. Jan Urban w rozmowie z WP SportoweFakty zdradził, że pomocnik jest poza jego radarem. Selekcjoner chce stawiać na młodszych piłkarzy.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Mateusz Klich jest poza moim radarem – mówi Jan Urban

Reprezentacja Polski za niedługo rozegra ostatnie dwa mecze w ramach eliminacji Mistrzostw Świata 2026. Biało-Czerwoni są niemal pewni gry w marcowych barażach. Zanim jednak przystąpią do kluczowych spotkań, muszą zmierzyć się z Holandią i Maltą.

Jan Urban udzielił ostatnio wywiadu dla serwisu WP Sportowe Fakty. Selekcjoner odpowiedział m.in. na pytanie ws. ewentualnego powołania dla Alemao. Nie zabrakło także wątku o bardziej doświadczonych piłkarzach jak Kamil Grosicki czy Mateusz Klich. Ten drugi, czyli pomocnik Cracovii na pewno nie zagra z orzełkiem na piersi. 63-latek potwierdził, że jest on poza jego radarem.

– Nie mam zamiaru owijać w bawełnę: Mateusz Klich jest poza moim radarem. Nie chcemy iść w kierunku sięgania po bardzo doświadczonych graczy, nawet jeżeli teraz nieźle się prezentują. Mamy kilku takich w kadrze, te proporcje są moim zdaniem dobrze zachowane. […] Nie będziemy się raczej sugerowali tym, czy ktoś rozegrał kilka spotkań na dobrych poziomie tu i teraz. Reprezentacja musi otworzyć drzwi dla młodych chłopaków, takich jak Ziółkowski, Kozłowski, Pietuszewski – powiedział Jan Urban dla WP SportoweFakty.

Mateusz Klich w sierpniu bieżącego roku wrócił do Ekstraklasy. Podpisał kontrakt z Cracovią ważny do 2027 roku. Jak na razie wystąpił w 8 meczach i raz zaliczył asystę. W drużynie narodowej łącznie zgromadził 41 występów, w których zdobył 2 gole.