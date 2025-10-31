Alemao zagra w reprezentacji Polski?! Urban zabrał głos

Jan Urban w rozmowie z serwisem WP SportoweFakty zdradził, czy rozmawiał z Alemao nt. gry w reprezentacji Polski. Selekcjoner potwierdził, że spotkał się z napastnikiem Rayo Vallecano.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Jan Urban rozmawiał z Alemao!

Alemao, a tak naprawdę Alexandre Zurawski to 27-letni napastnik urodzony w Campo Ere w Brazylii. Od dawna wiadomo, że piłkarz posiada polskie korzenie. Jego pradziadkowie w trakcie II Wojny Światowej wyemigrowali do Ameryki Południowej. Ostatnio gracz Rayo Vallecano wyraził chęć starania się o polskie obywatelstwo, a w mediach rozgrzała dyskusja nt. ewentualnego powołania.

O tym, czy jest szansa na to, aby Alemao zagrał z orzełkiem na piersi, opowiedział Jan Urban w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty. Selekcjoner zdradził, że rozmawiał z Brazylijczykiem, ale nie chciał udzielić konkretnej odpowiedzi, czy będzie drugi Zurawski w kadrze.

– Tak rozmawialiśmy. Jak zareagował na myśl o grze dla Polski? Uśmiechnął się. Czy będzie drugi Żurawski w reprezentacji? Nie wiem, zobaczymy – zdradził Jan Urban.

Warto przypomnieć, że Alemao nie byłby pierwszym Brazylijczykiem w reprezentacji Polski. Przed nim dla Biało-Czerwonych grał Roger Guerreiro. Były piłkarz Legii Warszawa był uczestnikiem Euro 2008, a nawet strzelił pierwszą w historii bramkę dla naszego zespołu na Mistrzostwach Europy.

Aktualnie od niedawna Alemao związany jest z Rayo Vallecano, czyli klubem La Liga. W trwającym sezonie zdobył jedną bramkę w ośmiu meczach. Wcześniej grał dla takich drużyn jak Pachuca, Internacional, Real Oviedo czy Avai.