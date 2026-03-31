Urban o przyszłości Lewandowskiego w kadrze. Powiedział to wprost

Reprezentacja Polski nie wystąpi na Mistrzostwach Świata 2026. Szwecja w finale baraży wygrała (3:2), więc to oni pojadą na mundial. Jan Urban zabrał głos w sprawie przyszłości Roberta Lewandowskiego w kadrze.

Urban będzie rozmawiał z Lewandowskim ws. kariery reprezentacyjnej

Reprezentacja Polski nie zagra na Mistrzostwach Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Porażka w finale baraży ze Szwecją wywołała kilka znaków zapytania. Pierwszym z nich jest przyszłość Jana Urbana, ale akurat w tym przypadku Cezary Kulesza szybko rozwiał wątpliwości. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej potwierdził, że 63-latek pozostanie na stanowisku selekcjonera.

Drugi znak zapytania to Robert Lewandowski i jego przyszłość w reprezentacji. Niewykluczone, że kapitan Biało-Czerwonych zdecyduje się zakończyć karierę w kadrze. Jan Urban na konferencji prasowej przyznał, że będzie chciał porozmawiać o tym z graczem FC Barcelony.

– To nie jest dobry moment, żeby o tym rozmawiać. Na pewno takie rozmowy będą. Będziemy chcieli znać opinię Roberta na temat tego, czy chciałby pomóc reprezentacji. Ale na pewno to nie na ten moment, ponieważ w szatni jest żałoba, cisza grobowa. To normalne, przegraliśmy mecz o awans na Mistrzostwa Świata, które są co cztery lata – odpowiedział selekcjoner.

Urban podsumował również krótko mecz Szwecja – Polska. Zdradził, że czuje rozczarowanie, ponieważ z przebiegu gry nasi piłkarze byli lepsi. Wcześniej mówił, że nastroje w szatni nie są najlepsze, a nawet przypominają żałobę.

– Czuję taką niemoc, bo trudno wytłumaczyć coś po takim spotkaniu, gdzie jeszcze bardziej boli, wiedząc, że rozegrałeś dobry mecz. Uważam, że nasza gra zaskoczyła Szwecję, ale jeśli w pewnych sytuacjach sam prowokujesz straty bramek, to nie jest prosto odrabiać straty. Zrobiliśmy to dwa razy, ale w końcu trybuny poniosły gospodarzy i wcisnęli gola na 3:2 – powiedział Jan Urban.