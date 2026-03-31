Urban o przyszłości Lewandowskiego w kadrze. Powiedział to wprost

23:38, 31. marca 2026
Wojciech Mazurek
Źródło:  Goal.pl

Reprezentacja Polski nie wystąpi na Mistrzostwach Świata 2026. Szwecja w finale baraży wygrała (3:2), więc to oni pojadą na mundial. Jan Urban zabrał głos w sprawie przyszłości Roberta Lewandowskiego w kadrze.

MTB Photo / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Urban będzie rozmawiał z Lewandowskim ws. kariery reprezentacyjnej

Reprezentacja Polski nie zagra na Mistrzostwach Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Porażka w finale baraży ze Szwecją wywołała kilka znaków zapytania. Pierwszym z nich jest przyszłość Jana Urbana, ale akurat w tym przypadku Cezary Kulesza szybko rozwiał wątpliwości. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej potwierdził, że 63-latek pozostanie na stanowisku selekcjonera.

Drugi znak zapytania to Robert Lewandowski i jego przyszłość w reprezentacji. Niewykluczone, że kapitan Biało-Czerwonych zdecyduje się zakończyć karierę w kadrze. Jan Urban na konferencji prasowej przyznał, że będzie chciał porozmawiać o tym z graczem FC Barcelony.

To nie jest dobry moment, żeby o tym rozmawiać. Na pewno takie rozmowy będą. Będziemy chcieli znać opinię Roberta na temat tego, czy chciałby pomóc reprezentacji. Ale na pewno to nie na ten moment, ponieważ w szatni jest żałoba, cisza grobowa. To normalne, przegraliśmy mecz o awans na Mistrzostwa Świata, które są co cztery lata – odpowiedział selekcjoner.

Urban podsumował również krótko mecz Szwecja – Polska. Zdradził, że czuje rozczarowanie, ponieważ z przebiegu gry nasi piłkarze byli lepsi. Wcześniej mówił, że nastroje w szatni nie są najlepsze, a nawet przypominają żałobę.

Czuję taką niemoc, bo trudno wytłumaczyć coś po takim spotkaniu, gdzie jeszcze bardziej boli, wiedząc, że rozegrałeś dobry mecz. Uważam, że nasza gra zaskoczyła Szwecję, ale jeśli w pewnych sytuacjach sam prowokujesz straty bramek, to nie jest prosto odrabiać straty. Zrobiliśmy to dwa razy, ale w końcu trybuny poniosły gospodarzy i wcisnęli gola na 3:2 – powiedział Jan Urban.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości