Wieczysta pozyskała nowego napastnika. To była gwiazda PKO Ekstraklasy

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wieczystej Kraków

Wieczysta ma nowego napastnika

Wieczysta Kraków bardzo słabo weszła w nowy sezon PKO Ekstraklasy. Piłkarze Kazimierza Moskala na inaugurację przegrali z ekipą Radomiaka Radom, a następnie ulegli także Lechowi Poznań. Po dwóch meczach, które zagrali i trzech kolejkach w sumie, zajmują więc ostatnie miejsce w tabeli. Wiadomo jednak, że przy wielkich możliwościach transferowych, władze klubu mogą podziałać na rynku.

I tak też się stało. Wieczysta oficjalnie poinformowała, że nowym zawodnikiem ich zespołu został Bartosz Białek. Zawodnik ostatnio związany z ekipą SV Darmstadt 98 podpisał pod Wawelem roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok. Jest to dla 24-latka powrót do Polski po sześciu latach, gdyż latem 2020 roku trafił do Wolfsburga za 5 milionów euro.

Bartosz Białek na poziomie PKO Ekstraklasy rozegrał w sumie 19 spotkań, w których zdobył 9 goli oraz zanotował pięć asyst. Później ponad 30 razy wystąpił na poziomie Bundesligi, ale do siatki trafił tylko dwa razy. Wszystko przez liczne kontuzje. Poza klubami w Niemczech, reprezentował także barwy holenderskiego Vitesse Arnhem oraz belgijskiego KAS Eupen. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 600 tysięcy euro.

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