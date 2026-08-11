Szczęsny ze zmianą po dwóch latach. Barcelona już to ogłosiła

16:39, 11. sierpnia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  FC Barcelona

Wojciech Szczęsny w przyszłym sezonie będzie występował z nowym numerem. To dla niego zmiana po dwóch latach. Do tej pory grał z "25" na plecach.

Wojciech Szczęsny
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DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny zmienia numer. Przejmuje go po Garcii

Wojciech Szczęsny pozostanie w przyszłym sezonie drugim bramkarzem Barcelony. Bezwzględnym numerem jeden jest dla Hansiego Flicka Joan Garcia, który ma za sobą świetny debiutancki rok na Camp Nou. Pokazał, że dysponuje ogromnym potencjałem i może być ostoją drużyny na długie lata. W kontekście Polaka pojawiały się różne informacje, ale po odejściu Marc-Andre ter Stegena do Ajaksu Amsterdam stało się jasne, że Blaugrana z niego nie zrezygnuje.

We wtorek klub ogłosił pewne zmiany, jeśli chodzi o numery wśród piłkarzy. Garcia przejmuje jedynkę, natomiast Szczęsny będzie występował z jego dotychczasowym numerem, czyli „13”. Przez ostatnie dwa sezony grał z „25” na plecach, więc tu można mówić o poważnej roszadzie.

36-latek jest związany z Barceloną kontraktem do czerwca 2027 roku. W minionym sezonie rozegrał 12 spotkań, ani razu nie zachowując czystego konta. Klub w pełni stawia na Garcię, którego Polak będzie wyłącznie zmiennikiem. Ta rola oczywiście mu pasuje – sam otwarcie mówi o tym, że w pełni wspiera swojego rywala do składu, a także rozumie decyzje personalne podejmowane przez Flicka.

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