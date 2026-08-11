Nabytek Realu Madryt zachwycony transferem. „To było marzenie”

Yan Diomande nie ukrywa ekscytacji z transferu do Realu Madryt. W rozmowie dla klubowych mediów potwierdził, że było to jego piłkarskie marzenie.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Diomande marzył o tym transferze. Teraz chce błyszczeć

Real Madryt wygrał batalię o Yana Diomande i kilka dni temu sfinalizował jego transfer. To dla giganta rekordowy zakup – media jednogłośnie twierdzą, że skrzydłowy kosztował 125 milionów euro kwoty podstawowej. Może ona zostać zwiększona nawet o 15 milionów euro w przypadku spełnienia bonusów.

Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej jeszcze podczas mundialu był przymierzany do PSG, ale kluby nie doszły do porozumienia. Do gry wszedł więc Real, który szybko przekonał go do tej przeprowadzki, a następnie dogadał się z Lipskiem.

Diomande przyznaje, że transfer do Realu Madryt to jego piłkarskie marzenie. Oczekiwania są olbrzymie, a sam 19-latek nie ukrywa ekscytacji z powodu możliwości gry na Santiago Bernabeu.

– To największy klub na świecie, każdy chce tu grać, a ja jestem wdzięczny, że mogę tu być. Chcę podzielić się tą radością ze wszystkimi i chcę uczestniczyć w sukcesach klubu. Zawsze dobrze jest mieć wielkich piłkarzy w szatni, możesz się od nich uczyć. Jak mówiłem, oglądałem ich w telewizji, a dziś dzielimy tę samą szatnię. To niesamowite. Dlaczego Real Madryt? To proste: bo to najlepszy klub na świecie. Kiedy dzwoni Real Madryt, nie mówisz „nie”. To takie proste – wyjaśnił Diomande dla klubowych mediów, cytowany przez portal realmadryt.pl.