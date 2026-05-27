Jagiellonia wybrała priorytet transferowy. To piłkarz Sportingu CP

16:54, 27. maja 2026
Wojciech Mazurek Źródło:  A Bola

Jagiellonia Białystok planuje głośny transfer prosto z Portugalii. 3. drużyna minionego sezonu w Ekstraklasie chce ściągnąć Davida Moreirę. To wychowanek Sportingu CP - informuje A Bola.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

David Moreira priorytetem transferowym Jagiellonii Białystok

Jagiellonia Białystok w przyszłym sezonie powalczy o awans do Ligi Europy. Podopieczni Adriana Siemieńca zajęli 3. miejsce w Ekstraklasie. Normalnie zagraliby w el. Ligi Konferencji, ale Górnik Zabrze, czyli triumfator Pucharu Polski zajął 2. miejsce i zagra w Lidze Mistrzów.

Latem w Białymstoku czeka kibiców sporo zmian, jeśli chodzi o kadrę pierwszego zespołu. Z drużyną pożegna się sześciu piłkarzy w tym m.in. Bartłomiej Wdowik oraz Andy Pelmard. W przypadku obu graczy wypożyczenie dobiega końca. Nic nie wskazuje na to, żeby Duma Podlasia uruchomiła klauzule wykupu zapisaną w kontraktach wspomnianych dwóch piłkarzy.

W związku z odejściem dwóch obrońców Jagiellonia ustaliła ściągnięcie defensywnego zawodnika jako priorytet transferowy. Z informacji dziennika A Bola wynika, że w kręgu zainteresowań znalazł się David Moreira. To 22-letni wychowanek Sportingu CP, który w poprzednim sezonie zadebiutował w dorosłej drużynie. Na co dzień zbiera doświadczenie w rezerwach, gdzie wystąpił w 33 spotkaniach.

Oprócz białostockiego klubu Moreira cieszy się także uwagą Gil Vicente oraz Vitorii Guimaraes. Natomiast to Jagiellonia ma być faworytem do pozyskania reprezentanta Republiki Zielonego Przylądka. Dodatkowym atutem jest gra w europejskich pucharach.

