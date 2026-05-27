Juventus poluje na napastnika. Możliwy transfer z Hiszpanii

16:32, 27. maja 2026
Paweł Wątorski Źródło:  Tuttosport

Juventus zamierza latem pozyskać nowego napastnika. W kręgu zainteresowań Starej Damy znalazł się Alexander Sorloth z Atletico Madryt - informuje "Tuttosport".

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Alexander Sorloth na celowniku Juventusu

Juventus Turyn zakończył sezon na szóstym miejscu w tabeli Serie A i nie awansował do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Rozczarowująca kampania sprawiła, że władze klubu rozpoczęły przygotowania do letniego okna transferowego, a jednym z głównych priorytetów stało się wzmocnienie pozycji napastnika.

W ligowym sezonie najskuteczniejszym zawodnikiem Starej Damy był Kenan Yildiz, który zdobył 10 bramek. Jak donosi „Tuttosport”, Juventus rozpoczął pierwsze rozmowy w sprawie transferu Alexandra Sorloth z Atletico Madryt. Nazwisko norweskiego napastnika już wcześniej pojawiało się w biurach klubu z Turynu. W styczniu jednak nie udało się doprowadzić do żadnych konkretnych działań. Teraz sytuacja ma być znacznie bardziej zaawansowana.

30-letni Norweg jest bardzo ceniony przez trenera Luciano Spallettiego. Sorloth imponuje warunkami fizycznymi, grą w powietrzu oraz skutecznością w polu karnym. W barwach Rojiblancos Norweg rozegrał bardzo solidny sezon, zdobywając 20 bramek i notując jedną asystę w 54 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. W ostatnim czasie napastnik był łączony między innymi z Milanem oraz Barceloną.

Sorloth otrzymał powołanie do reprezentacji Norwegii na nadchodzące mistrzostwa świata, które odbędą się w USA, Kanadzie i Meksyku. Kontrakt napastnika z klubem ze stolicy Hiszpanii obowiązuje do czerwca 2028 roku.

