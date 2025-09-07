Polska wygrywa z Finlandią. Udany rewanż
Reprezentacja Polski w piątek zdołała zatrzymać Holandię – na De Kuip w Rotterdamie padł remis 1:1. Bramkę na wagę jednego punktu zdobył Matty Cash. Obrońca Aston Villi nie zamierzał zwalniać tempa w kolejnym meczu otworzył wynik rywalizacji z Finlandią. 28-latek skorzystał z podania Jakuba Kamińskiego i w 27. minucie pokonał Jesse Joronena.
Tuż przed przerwą prowadzenie Biało-Czerwonych podwyższył Robert Lewandowski, któremu asystował Piotr Zieliński. Natomiast w 55. minucie Kamiński skutecznie dobił strzał Lewandowskiego. Finowie odpowiedzieli w 88. minucie za sprawą Benjamina Kallmana. Ostatecznie Polacy wygrali 3:1.
W pierwszym sobotnim meczu grupy G Litwa napędziła strachu Holandii. Chociaż Oranje prowadzili już 2:0, to rywale zdołali doprowadzić do remisu. W 63. minucie Memphis Depay zapewnił zwycięstwo ekipie Ronalda Koemana.
|Pozycja
|Zespół
|Mecze
|Punkty
|1.
|Holandia
|4
|10
|2.
|Polska
|5
|10
|3.
|Finlandia
|5
|7
|4.
|Litwa
|5
|3
|5.
|Malta
|5
|2