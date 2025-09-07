Reprezentacja Polski pokonała Finlandię 2:0 w domowym meczu kwalifikacji do Mistrzostw Świata 2026. Tabela "polskiej" grupy G po meczu Polska - Finlandia

Sipa US/ Alamy Na zdjęciu: Polska - Finlandia

Polska wygrywa z Finlandią. Udany rewanż

Reprezentacja Polski w piątek zdołała zatrzymać Holandię – na De Kuip w Rotterdamie padł remis 1:1. Bramkę na wagę jednego punktu zdobył Matty Cash. Obrońca Aston Villi nie zamierzał zwalniać tempa w kolejnym meczu otworzył wynik rywalizacji z Finlandią. 28-latek skorzystał z podania Jakuba Kamińskiego i w 27. minucie pokonał Jesse Joronena.

Tuż przed przerwą prowadzenie Biało-Czerwonych podwyższył Robert Lewandowski, któremu asystował Piotr Zieliński. Natomiast w 55. minucie Kamiński skutecznie dobił strzał Lewandowskiego. Finowie odpowiedzieli w 88. minucie za sprawą Benjamina Kallmana. Ostatecznie Polacy wygrali 3:1.

W pierwszym sobotnim meczu grupy G Litwa napędziła strachu Holandii. Chociaż Oranje prowadzili już 2:0, to rywale zdołali doprowadzić do remisu. W 63. minucie Memphis Depay zapewnił zwycięstwo ekipie Ronalda Koemana.