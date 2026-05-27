Crystal Palace – Rayo Vallecano, gdzie oglądać?
W tegorocznym finale Ligi Konferencji zagrają Crystal Palace i Rayo Vallecano. Dla obu drużyn to szansa na pierwsze międzynarodowe trofeum w historii oraz przepustka do europejskich pucharów na następne rozgrywki. Za faworyta potyczki w Lipsku uchodzą Anglicy, ale i Hiszpanie mają swoje argumenty sportowe. Sprawdź gdzie oglądać mecz Crystal Palace – Rayo Vallecano.
Crystal Palace – Rayo Vallecano, transmisja w TV
Spotkanie Crystal Palace – Rayo Vallecano obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Polsat Sport Premium 1.
Crystal Palace – Rayo Vallecano, transmisja online
Finał Ligi Konferencji z udziałem Crystal Palace i Rayo Vallecano będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze Polsat Box Go.
Crystal Palace – Rayo Vallecano, sonda
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Crystal Palace
- Remis
- Wygrana Rayo Vallecano
0 Votes
Crystal Palace – Rayo Vallecano, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów po trofeum w tej rywalizacji sięgnie Crystal Palace. Kurs na takie zdarzenie to 1.92, przy współczynniku 4.15 na wygraną Rayo Vallecano.
Spotkanie Crystal Palace – Rayo Vallecano będzie transmitowane w telewizji na antenie Polsat Sport Premium 1, a także w usłudze Polsat Box Go.
Mecz odbędzie się już w środę (27 maja) o godzinie 21:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.