Szwecja osłabiona w meczu z Polską?! Kluczowy piłkarz doznał kontuzji

Reprezentacja Polski zagra w finale baraży ze Szwecją. Zwycięzca pojedzie na Mistrzostwa Świata 2026. Jak donosi profil Szwedzka Piłka, w obozie naszych rywali jest obawa o występ ważnego piłkarza. Kontuzji doznał obrońca Isak Hien.

Isak Hien może nie zagrać w meczu Szwecja – Polska

Reprezentacja Polski wygrała w półfinale z Albanią (2:1). Z kolei reprezentacja Szwecji bez problemów poradziła sobie z Ukrainą (3:1). O bilet na Mistrzostwa Świata zagrają w bezpośrednim meczu, podobnie jak miało to miejsce w 2022 roku. Jedyną różnicą będzie fakt, że tym razem gospodarzem spotkania będzie drużyna Trzech Koron. Przed czterema laty starcie odbyło się na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Według najnowszych informacji, jakie opublikował profil Szwedzka Piłka, u naszych rywali jest obawa, że zabraknie kluczowego obrońcy. Urazu w meczu z Ukrainą doznał Isak Hien. Na ten moment nie wiadomo, czy 27-latek zdąży wyzdrowieć na czas.

– Pod dużym znakiem zapytania stoi występ Isaka Hiena w meczu z Polską. Stoper na poziomie reprezentacyjnym może nie zachwyca, ale wczoraj wyglądał bardzo dobrze. Szybki, silny, z Ukrainą wygrał wszystkie pojedynki. Byłaby to bardzo bolesna strata – napisał profil Szwedzka Piłka na portalu X.

Hien to zawodnik Atalanty, który na co dzień gra w jednym zespole z Nicolą Zalewskim. W tym sezonie uzbierał 36 meczów, w których zdobył jednego gola. Jak zauważa źródło, w starciu z Ukrainą zagrał bardzo dobry mecz, więc dla Szwedów byłaby to ogromna strata.

Mecz Szwecja – Polska odbędzie się we wtorek (31 marca) 2026 roku o godzinie 20:45.