Szwajcaria vs Algieria. Przewidywane składy na mecz 1/16 mundialu

Szwajcaria w 1/16 finału mistrzostw świata zmierzy się z Algierią. Nie jest to najciekawsze starcie tej serii gier, ale emocji nie powinno zabraknąć. Pierwszy gwizdek arbitra w piątek o 5:00.

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Granit Xhaka

Sytuacja kadrowa przed meczem Szwajcaria – Algieria

Szwajcaria i Algieria powalczą o awans do 1/8 finału mistrzostw świata podczas piątkowego spotkania w Vancouver. Faworytem pozostają Szwajcarzy, którzy wygrali swoją grupę, natomiast Algierczycy awansowali do fazy pucharowej jako jedna z najlepszych drużyn z trzecich miejsc.

Szwajcarzy przystępują do meczu z niewielkimi problemami kadrowymi. Jedynym znakiem zapytania pozostaje Silvan Widmer, który z powodu urazu biodra opuścił ostatni trening. Obrońca nie został jednak definitywnie wykluczony z występu przeciwko Algierii.

Jeśli Widmer nie będzie gotowy do gry, jego miejsce na prawej stronie defensywy powinien zająć Luca Jaquez, który zebrał dobre recenzje po występie przeciwko Kanadzie. W środku obrony od pierwszej minuty mają zagrać Nico Elvedi i Manuel Akanji. Pewniakiem do występu w drugiej linii pozostaje Granit Xhaka, a za napastnikiem Breel Embolo prawdopodobnie wystąpi Johan Manzambi.

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Algieria również czeka na ostateczne decyzje medyczne. Pod dużym znakiem zapytania stoi występ Mohameda El Amine Amoury, który zmaga się z urazem. Jeżeli napastnik nie zdąży wrócić do pełni sił, od pierwszej minuty w ofensywie powinni wystąpić Riyad Mahrez, Ibrahim Maza, Fares Chaibi i Amine Gouiri. W środku pola Nabil Bentaleb ma wspierać linię obrony, którą stworzą Aissa Mandi i Ramy Bensebaini.

Przewidywane składy na mecz Szwajcaria – Algieria

Szwajcaria: Kobel; Jaquez, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Sow, Manzambi, Vargas; Embolo.

Algieria: Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Boudaoui, Bentaleb; Mahrez, Maza, Chaibi; Gouiri.