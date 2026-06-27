DR Konga – Uzbekistan: typy i kursy. Afrykańska drużyna wciąż z nadziejami na awans

DR Konga – Uzbekistan: typy i kursy na mecz mistrzostw świata 2026. Czy afrykański zespół ostatecznie wywalczy awans do play-offów? Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek interesującej rywalizacji na Mercedes-Benz Stadium już w najbliższą niedzielę, czyli 28 czerwca, o godzinie 01:30.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Yoane Wissa

DR Kongo Uzbekistan Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 czerwca 2026 11:08

DR Konga – Uzbekistan, typy i przewidywania

Demokratyczna Republika Konga zmierzy się z Uzbekistanem w niezwykle ważnym spotkaniu 3. kolejki fazy grupowej mistrzostw świata 2026. Dla afrykańskiej reprezentacji będzie to mecz o przedłużenie nadziei na awans do fazy pucharowej z trzeciego miejsca. Ekipa Lampartów ma na swoim koncie zaledwie jeden punkt i potrzebuje zwycięstwa, zaś zespół z Azji z zerowym dorobkiem jest już bardzo blisko pożegnania się z mundialem. Początek starcia na Mercedes-Benz Stadium w tę niedzielę, 28 czerwca o godzinie 01:30.

Stawiam na zwycięstwo DR Konga, która ma dużo większą motywację i wciąż realne szanse na promocję do play-offów. Drużyna Lampartów powinna wykorzystać słabość Uzbeków oraz sięgnąć po komplet punktów. Mój typ: wygrana Demokratycznej Republiki Konga.

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DR Konga – Uzbekistan, sytuacja kadrowa

Reprezentacja Demokratycznej Republiki Konga przystąpi do tego spotkania w optymalnym zestawieniu, ponieważ nie zgłoszono żadnych problemów kadrowych. Większe kłopoty ma Uzbekistan, który będzie musiał radzić sobie bez Jaloliddina Masharipova, co osłabi siłę ofensywną drużyny prowadzonej przez Fabio Cannavaro.

DR Konga – Uzbekistan, ostatnie wyniki

DR Konga w dotychczasowych meczach fazy grupowej przegrała 0:1 z Kolumbią oraz zremisowała 1:1 z Portugalią, pokazując momentami solidną grę w defensywie. Uzbekistan z kolei poniósł dwie porażki – 0:5 z Portugalią i 1:3 z Kolumbią – dlatego wciąż pozostaje bez punktu na tym turnieju. Oba zespoły przystąpią więc do ostatniej kolejki fazy grupowej mistrzostw świata 2026 z zupełnie innymi nastrojami oraz odmienną sytuacją w tabeli.

DR Konga – Uzbekistan, historia

Demokratyczna Republika Konga oraz Uzbekistan jeszcze nigdy nie mierzyły się ze sobą w całej historii. Jutrzejsze starcie w ramach mundialu będzie więc pierwszym bezpośrednim pojedynkiem tych reprezentacji na poziomie seniorskich drużyn narodowych. Ten fakt dodatkowo podnosi rangę rywalizacji i wprowadza element niewiadomej przed meczem.

DR Konga – Uzbekistan, kursy bukmacherskie

Według najnowszych oszacowań bukmacherów faworytem niedzielnego spotkania jest ekipa z Afryki, która znajduje się wyżej od drużyny z Azji w grupowej tabeli. Kurs na wygraną Kongijczyków wynosi około 1.65, typ na zwycięstwo Uzbeków to mniej więcej 5.25, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.05. Rejestrując się w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

DR Kongo Uzbekistan Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 czerwca 2026 11:08

DR Konga – Uzbekistan, przewidywane składy

DR Konga: Mpasi – Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku – Mukau, Moutoussamy, Kayembe – Theo Bongonda, Cedric Bakambu, Yoane Wissa

Uzbekistan: Yusupov – Khusanov, Abdullayev, Ashurmatov – Karimov, Shukurov, Khamrobekov, Nasrullaev – Fayzullayev, Urunov – Shomurodov

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DR Konga – Uzbekistan, transmisja meczu

Pojedynek między DR Konga a Uzbekistanem będzie dostępny zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz w ramach tegorocznych mistrzostw świata możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym TVP Sport oraz w serwisie streamingowym tvpsport.pl. W tych stacjach zawody skomentują Dominik Pasternak i Grzegorz Goncerz. Początek starcia na Mercedes-Benz Stadium już w najbliższą niedzielę, czyli 28 czerwca, o godzinie 01:30.

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