Jednak nie Raphinha. Al Hilal celuje w transfer innej gwiazdy

17:23, 27. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Sport

Raphinha nie jest już celem transferowym Al-Hilal. Saudyjczycy zmienili priorytete. Teraz nastawiają się na podpisanie kontraktu z innym piłkarzem. Jak podaje Sport, jest nim Mohamed Salah.

Raphinha
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PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Saudyjczycy zmienili cel. Już nie Raphinha, a Salah wymarzonym transferem

Raphinha w ostatnim czasie ponownie stał się tematem plotek transferowych. Wszystko przez rzekome problemy finansowe, o których publicznie mówił były reprezentant Brazylii – Vampeta. Doniesienia zostały szybko zdementowane, choć cała sytuacja odbiła się szerokim echem w mediach. Ujawniono m.in. konflikt rodzinny pomiędzy piłkarzem, a jego ojcem.

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Klubem, do którego przymierzany był Raphinha było Al-Hilal. Saudyjski gigant zmienił jednak cel transferowy i przerzucił wszystkie siły na pozyskanie innego piłkarza. Brazylijczyk zostanie więc w FC Barcelonie, a wicemistrz Saudi Pro League ma ściągnąć inną gwiazdę.

Z doniesień dziennika Sport wynika, że chodzi o Mohameda Salaha. Egipcjanin kończy przygodę z Liverpoolem. Oficjalnie od 1 lipca będzie wolnym zawodnikiem na rynku transferowym. Mimo ważnego kontraktu do czerwca 2027 roku doszedł do porozumienia z klubem ws. rozwiązania umowy. Nie jest to pierwszy raz, gdy Saudyjczycy robią podchody pod zakontraktowanie 34-latka.

Trudno powiedzieć, czy Salah zgodzi się na wyjazd do Arabii Saudyjskiej. Nie tak dawno wyszła informacja, że były gwiazdor Liverpoolu wolałby kontynuować karierę w Europie. W gronie zainteresowanych klubów miały być zespoły z Włoch i Turcji.

Reprezentacja Egiptu z Salahem w składzie awansowała do 1/16 finału Mistrzostw Świata. Przyszłość piłkarza rozstrzygnie się nie wcześniej niż po zakończeniu mundialu.

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