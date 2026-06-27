Kolumbia – Portugalia: typy i kursy. Ronaldo znów poprowadzi do wygranej?

Kolumbia – Portugalia: typy i kursy na mecz mistrzostw świata 2026. Zwycięzca tego pojedynku wygra grupę K, dzięki czemu będzie miał teoretycznie łatwiejszych rywali w fazie pucharowej. Stawka jest więc bardzo wysoka. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego interesującego spotkania na naszym portalu. Początek ciekawego starcia na Hard Rock Stadium już w najbliższą niedzielę, 28 czerwca o godzinie 01:30.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Kolumbia Portugalia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 czerwca 2026 11:08

Kolumbia – Portugalia, typy i przewidywania

Przed nami jedno z najciekawszych spotkań 3. kolejki fazy grupowej mistrzostw świata 2026. Prowadząca w tabeli Kolumbia zmierzy się z Portugalią w bezpośredniej walce o pierwsze miejsce w grupie K. Reprezentacja z Ameryki Południowej ma na swoim koncie sześć punktów i do utrzymania pozycji lidera wystarczy jej remis, natomiast drużyna z Europy, która zgromadziła cztery oczka, musi sięgnąć po zwycięstwo. Zapowiada to niezwykle emocjonujący pojedynek, w którym stawka będzie wyjątkowo wysoka. Początek rywalizacji na Hard Rock Stadium już w najbliższą niedzielę, 28 czerwca o godzinie 01:30.

Stawiam na to, że Cristiano Ronaldo wpisze się na listę strzelców. Słynny napastnik odzyskał skuteczność, o czym świadczy dublet w meczu z Uzbekistanem, i będzie chciał potwierdzić bardzo dobrą formę również w starciu z Kolumbią. Mój typ: Ronaldo zdobędzie bramkę.

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Kolumbia – Portugalia, sytuacja kadrowa

Wszystko wskazuje na to, że obie reprezentacje przystąpią do tego spotkania w najmocniejszych składach. Przed meczem nie pojawiły się bowiem informacje o kontuzjach, zawieszeniach ani innych absencjach, dlatego selekcjonerzy powinni mieć do dyspozycji wszystkich kluczowych zawodników. Dzięki temu można spodziewać się najsilniejszych wyjściowych jedenastek po obu stronach, co zapowiada ciekawe widowisko.

Kolumbia – Portugalia, ostatnie wyniki

Kolumbia prezentuje się bardzo solidnie podczas tegorocznego mundialu. Zespół z Ameryki Południowej po zwycięstwach 1:0 z DR Konga oraz 3:1 z Uzbekistanem ma na koncie komplet punktów i jest pewny awansu do fazy pucharowej. Portugalia również pozostaje niepokonana, choć nie wszystko poszło po jej myśli. Co prawda ekipa Roberto Martineza wygrała aż 5:0 z Uzbekistanem, ale wcześniej tylko zremisowała 1:1 z DR Konga.

Kolumbia – Portugalia, historia

Co ciekawe, Kolumbia oraz Portugalia jeszcze nigdy nie rywalizowały ze sobą na poziomie seniorskich reprezentacji. Oznacza to, że jutrzejsze spotkanie w ramach 3. serii gier MŚ 2026 będzie pierwszym w historii bezpośrednim starciem pomiędzy wymienionymi ekipami.

Kolumbia – Portugalia, kursy bukmacherskie

Według najnowszych oszacowań bukmacherów faworytem niedzielnego spotkania jest mistrz Europy z 2016 roku, który musi pokonać zespół z Ameryki Południowej, aby zakończyć fazę grupową na czele tabeli. Kurs na wygraną Kolumbijczyków wynosi około 3.45, typ na zwycięstwo Portugalczyków to mniej więcej 2.05, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.70. Zakładając konto u legalnego bukmachera Superbet z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z pakietu powitalnego.

Kolumbia Portugalia 3.45 3.70 2.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 czerwca 2026 11:08

Kolumbia – Portugalia, przewidywane składy

Kolumbia: Vargas – Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica – Puerta, Arias, Lerma – James Rodriguez, Luis Suarez, Luis Diaz

Portugalia: Diogo Costa – Cancelo, Dias, Veiga, Mendes – Vitinha, Fernandes, Joao Neves – Neto, Cristiano Ronaldo, Joao Felix

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Kolumbia – Portugalia, transmisja meczu

Pojedynek między Kolumbią a Portugalią będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz w ramach tegorocznych mistrzostw świata możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym TVP 1 oraz w serwisie streamingowym tvpsport.pl. W tych stacjach zawody skomentują Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski. Początek interesującej rywalizacji na Hard Rock Stadium już w najbliższą niedzielę, 28 czerwca o godzinie 01:30.

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