Lech Poznań może sięgnąć po byłego gwiazdora Rakowa Częstochowa!

Lech Poznań szuka nowego pomocnika. Może nim zostać Gustav Berggren, dobrze znany z występów dla Rakowa Częstochowa. Informacje nt. pensji zawodnika przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl". Jako pierwszy o zainteresowaniu pisał na naszych łamach Piotr Koźmiński.

Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Gustav Berggren na celowniku Lecha Poznań

Lech Poznań tego lata chce wydać sporo na nowe transfery. Już jakiś czas temu mówiło się o tym, że suma wszystkich pozyskanych piłkarzy może przekroczyć 10, a może i nawet 15 milionów euro. To się potwierdza, bowiem wykupiono m.in. Luisa Palmę oraz sprowadzono nowego obrońcę. Kolejne ruchy są jednak kwestią czasu.

Obecnie Kolejorz szuka przede wszystkim nowego środkowego pomocnika. W ostatnim czasie z klubem łączony był niejaki Niklas Dorsch z niemieckiego Heidenheim. Problem w tym, że obecny klub oczekuje za niego nawet 7 milionów euro, a to zbyt dużo dla Lecha. Dlatego alternatywą jawi się Gustav Berggren, doskonale znany z występów w Rakowie Częstochowa pomocnik New York Red Bulls. Jako pierwszy informacje w tej sprawie przekazał na naszych łamach Piotr Koźmiński. Teraz zaś Tomasz Włodarczyk dodał wieści o pensji zawodnika.

– Pensja Szweda jest na poziomie 1 mln euro. Pewnie trzeba by było rozważyć podzielenie się z New York Rulls, wzięcia dużej części na siebie, ale myślę, że jest to do zrobienia. Nie zdziwiłbym się, gdyby doszło do tego transferu – powiedział Tomasz Włodarczyk na antenie kanału „Meczyki.pl”.

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Gustav Berggren w minionym sezonie rozegrał w sumie 11 spotkań, w których zanotował jedną asystę. Na poziomie PKO Ekstraklasy ten 28-letni Szwed ma jednak 83 mecze i pięć trafień oraz siedem asyst. Z Rakowa do RB New York przeniósł się za prawie 2 miliony euro. Jego obecna wycena to 2,5 miliona euro według serwisu „Transfermarkt”.

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