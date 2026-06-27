Anglia już w sobotni późny wieczór zmierzy się z Panamą na Mistrzostwach Świata 2026. Przedstawiamy przewidywane składy na to spotkanie.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Mistrzostwa Świata 2026: przewidywane składy na mecz Anglia – Panama

Już w sobotni późny wieczór reprezentacja Anglii zmierzy się z Panamą w ramach 3. kolejki fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. może być zadowolona ze swojej postawy w fazie grupowej. Podopieczni Thomasa Tuchela sensacyjnym remisem z Ghaną (0:0) skomplikowali sobie sytuację. Dumni Synowie Albionu teraz liczą na wygraną, która da im pierwsze miejsce w grupie.

Panama z kolei już samym awansem do na mundial sprawiła sporą niespodziankę. Podopieczni Thomasa Christiansena jednak nie zachwycają i na ten moment mają na koncie zero punktów. Będzie ciężko im poprawić rezultat, ponieważ naprzeciw nich stanie jeden z głównych faworytów do triumfu w turnieju.

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Na papierze zdecydowanym faworytem pozostają Anglicy, którzy dysponują znacznie większym potencjałem kadrowym. Faza grupowa wielokrotnie pokazywała jednak, że nawet najwięksi faworyci nie mogą pozwolić sobie na chwilę dekoncentracji. Panama z pewnością zrobi wszystko, aby sprawić jedną z największych sensacji tegorocznego mundialu.

Przewidywane składy na mecz Anglia – Panama

Anglia: Pickford; James, Stones, Konsa, O’Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane

Panama: Mosquera; Ramos, Cordoba, Andrade; Murillo, Harvey, Barcenas, Blackman; Martinez, Waterman, Rodriguez

Początek rywalizacji już o godzinie 23:00. Arbitrem spotkania będzie Abulrahman Al-Jassim z Kataru.