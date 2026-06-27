Reprezentacja Portugalii w sobotnią noc zagra z Kolumbią na Mistrzostwach Świata 2026. Przedstawiamy przewidywane składy na to spotkanie.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Kolumbia – Portugalia: przewidywane składy na mecz Mistrzostw Świata 2026

W sobotnią noc znów będziemy mieli okazję zobaczyć w akcji Cristiano Ronaldo. Tego dnia reprezentacja Portugalii zmierzy się z Kolumbią w ramach 3. kolejki fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. Podopieczni Roberto Martineza nie zaczęli dobrze turnieju, ale w spotkaniu z Uzbekistanem urządzili już pokaz siły. Teraz przed nimi najcięższe dotychczasowe wyzwanie.

Kolumbijczycy z kolei ma awans do fazy pucharowej mundialu. Zespół z Ameryki Południowej jest w lepszej sytuacji niż Portugali. Wystarczy im bowiem remis do zajęcia pierwszego miejsca w grupie. Luis Diaz i spółka i tak muszą stanąć na wysokości zadania, aby odprawić z kwitkiem jednego z faworytów Mistrzostw Świata 2026.

Przewidywane składy

Kolumbia: Vargas – Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica – Puerta, Arias, Lerma – James Rodriguez, Luis Suarez, Luis Diaz

Portugalia: Diogo Costa – Cancelo, Dias, Veiga, Mendes – Vitinha, Fernandes, Joao Neves – Neto, Cristiano Ronaldo, Joao Felix

Początek rywalizacji Portugalii z Kolumbią już o 01:30. Mecz odbędzie się na obiekcie Hard Rock Stadium w Miami, a arbitrem spotkania będzie Alireza Faghani.

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