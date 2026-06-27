Chelsea poluje na pomocnika. Możliwy transfer prosto z Serie A

Chelsea mocno naciska na transfer Manu Kone z AS Roma - informuje włoski dziennik "Il Messaggero". Reprezentant Francji znajduje się także na liście życzeń Arsenalu.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Manu Kone na celowniku Chelsea i Arsenalu

Chelsea w kolejnym sezonie nie zagra w europejskich pucharach, co sprawia, że londyński klub skupia się na gruntownej przebudowie zespołu pod wodzą nowego menedżera Xabiego Alonso. Hiszpański szkoleniowiec ma poprowadzić drużynę z powrotem do walki o najwyższe cele w Premier League.

Jak informuje „Il Messaggero”, w kręgu zainteresowań The Blues znajduje się Manu Kone z AS Roma. Klub z Londynu liczy na pozyskanie francuskiego pomocnika już w letnim oknie transferowym, a sam zawodnik ma być otwarty na przeprowadzkę do Anglii.

25-letni środkowy pomocnik zwrócił na siebie uwagę podczas występów na mistrzostwach świata z reprezentacją Francji. Kone prezentuje solidną formę i potwierdza swój potencjał na wielkiej scenie. Chelsea nie jest jednak jedynym klubem zainteresowanym usługami pomocnika. Arsenal również obserwuje sytuację zawodnika i może włączyć się do walki.

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AS Roma z kolei ma być otwarta na sprzedaż piłkarza, ponieważ klub musi zadbać o balans finansowy i spełnienie wymogów Finansowego Fair Play. Oznacza to, że odpowiednio wysoka oferta może przyspieszyć negocjacje i doprowadzić do transferu jeszcze tego lata.

Kone w minionym sezonie rozegrał 37 meczów w barwach rzymskiego klubu, zdobył dwie bramki i zanotował trzy asysty. Francuz jest wyceniany przez serwis Transfermarkt.de na 50 milionów euro, a jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2029 roku.