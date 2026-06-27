Sytuacja w grupie J przed ostatnimi meczami MŚ 2026. Argentyna już pewna awansu

15:31, 27. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Argentyna ma już zapewniony awans do 1/16 finału mistrzostwa świata 2026. W grupie J o dalszą grę w turnieju wciąż walczą Austria i Algieria.

Lionel Messi
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BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Tabela grupy J mistrzostw świata 2026

Argentyna pewnie kroczy przez fazę grupową mistrzostw świata 2026. Podopieczni Lionela Scaloniego odnieśli dwa zwycięstwa i już zapewnili sobie miejsce w 1/16 finału turnieju rozgrywanego w USA, Kanadzie i Meksyku.

W ostatnim meczu grupy J Albicelestes zmierzą się z Jordanią, która straciła już wszelkie szanse na awans do fazy pucharowej mundialu. Dla Argentyńczyków będzie to okazja do przypieczętowania pierwszego miejsca w grupie oraz spokojnego przygotowania się do dalszej części turnieju.

Kapitalną formę od początku mistrzostw prezentuje Lionel Messi. Kapitan reprezentacji Argentyny najpierw popisał się hat-trickiem w starciu z Algierią, a następnie dołożył dwa kolejne trafienia w meczu z Austrią. 39-latek po raz kolejny udowadnia, że mimo upływu lat wciąż pozostaje kluczową postacią swojej drużyny. Sprawdź zapowiedź i typy na mecz Jordania – Argentyna.

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Znacznie większe emocje powinny towarzyszyć drugiemu spotkaniu grupy J, w którym Austria zmierzy się z Algierią. To właśnie ten mecz może przesądzić o losach awansu do fazy pucharowej. Piłkarze Ralfa Rangnicka mają na koncie trzy punkty po zwycięstwie nad Jordanią (3:1). Porażka z Argentyną sprawiła jednak, że Austriacy wciąż nie mogą być pewni gry w kolejnej rundzie i potrzebują korzystnego wyniku.

Algierczycy również pozostają w grze. Do 69. minuty przegrywali z Jordanią i byli blisko odpadnięcia z turnieju. Zdołali jednak odwrócić losy spotkania, odnosząc niezwykle cenne zwycięstwo, które podtrzymało ich nadzieje na awans.

Oba spotkania grupy J zostaną rozegrane równocześnie w nocy z soboty na niedzielę. Pierwszy gwizdek zaplanowano na godzinę 4:00 czasu polskiego.

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