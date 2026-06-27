Argentyna już w niedzielną noc zagra z Jordanią na Mistrzostwach Świata 2026. Przedstawiamy przewidywane składy na zbliżającą się rywalizację.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Messi w akcji. Przewidywane składy na mecz Jordania – Argentyna

Reprezentacja Argentyny już w niedzielną noc stanie przed kolejną szansą pokazania swojej mocy. Tego dnia obrońcy tytułu zmierzą się z Jordanią w ramach 3. kolejki Mistrzostw Świata 2026. Podopieczni Lionela Scaloniego idą jak burza. A wszystko dzięki Leo Messiemu, który prezentuje na turnieju wybitną formę. Teraz 39-latek będzie mógł znów postrzelać, ponieważ naprzeciw jego drużynie stanie kopciuszek.

Jordania ma za sobą natomiast dwie porażki. Dla tego zespołu jednak sam udział na mundialu jest wielkim sukcesem. W meczu z Argentyną są skazywani na porażkę, ale turniej rządzi się swoimi prawami. Wielokrotnie dochodziło do wielkich sensacji.

Przewidywane składy

Jordania: Abulaila; Al-Arab, Nasib, Abu Dahab; Haddad, Al-Rashdan, Al-Rawabdeh, Abu Taha; Al-Tamari, Al-Mardi; Olwan

Argentyna: E. Martinez; Montiel, Otamendi, Martinez, Tagliafico; Lo Celso, Paredes, Palacios, Almada; Messi, L. Martinez

Spotkanie Jordanii z Argentyną odbędzie się na obiekcie AT&T Stadium w Arlincgton. Arbitrem rywalizacji będzie Istvan Kovacs, a pierwszy gwizdek rozbrzmi już o godzinie 04:00.

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