Widzew był łączony z nowym defensorem. Zdementowano to nazwisko

Z Widzewem Łódź łączony był ostatnio niejaki Logi Tomasson. Okazuje się jednak, że takiego tematu w klubie nie ma. Informacje w tej sprawie przekazał Maciej Winczewski z "Radia Widzew".

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Widzew nie sprowadzi tego defensora

Widzew Łódź ma przed sobą decydujący chyba sezon względem nowego projektu. Kolejna kampania słabych wyników pod przewodnictwem Roberta Dobrzyckiego mogłaby doprowadzić do spory nerwów. Wszyscy jednak mają nadzieję, że będzie inaczej i chyba rzeczywiście są podstawowy sądzić, że tak będzie.

Do tej pory zespół z Serca Łodzi przeprowadził jeden bardzo istotny ruch. To właśnie pozyskanie Karola Świderskiego, a więc napastnika reprezentacji Polski, jest oceniane jako największy ruch w całej PKO Ekstraklasie do tej pory. Bez cienia wątpliwości ma potencjał zostać nową gwiazdą zespołu. Kolejne podobne transfery są jednak kwestią czasu. Wiadomo już jednak, że nowym zawodnikiem Widzewa nie będzie niejaki Logi Tomasson. Ostatnio ten defensor był łączony z dołączeniem do klubu przez tureckie media, a teraz informacje w tej sprawie zdementował Maciej Winczewski z „Radia Widzew”.

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Logi Tomasson w minionym sezonie ligi tureckiej w barwach Samsunspor rozegrał 46 spotkań i zdobył w nich dwie bramki oraz zanotował cztery asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia 25-letniego Islandczyka na 3 miliony euro. Na koncie ma 16 występów w reprezentacji narodowej swojego kraju.

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