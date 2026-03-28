Siedem goli w starciu finalistów MŚ. Pięć w jednej połowie!

23:03, 28. marca 2026
Michał Stompór
USA - Belgia to sobotni mecz towarzyski finalistów Mistrzostw Świata 2026. W pojedynku na Mercedes-Benz Stadium w Atlancie padło aż siedem bramek, w tym pięć w drugiej połowie.

IMAGO/ PressFocus Na zdjęciu: USA - Belgia

USA – Belgia: gospodarze rozbici w Atlancie

Belgia wydawała się oczywistym faworytem spotkania z USA, jednak gospodarze MŚ 2026 wcale nie stali na straconej pozycji. To podopieczni Mauricio Pochettino otworzyli wynik starcia na Mercedes-Benz Stadium w Atlancie. W 39. minucie Weston McKennie skorzystał z podania Antonee Robinsona.

Goście odpowiedzieli jeszcze przed przerwą, a do siatki trafił Zeno Debast. Obrońca Sportingu rozpoczął strzelecką serię swojej drużyny – w 53. minucie Amadou Onana nie zmarnowała dogrania Alexisa Saelemaekersa, a sześć minut później Charles De Ketelaere nie pomylił się z 11. metra.

W 68. minucie Thomas Meunier znalazł Dodiego Lukebakio, a ten podwyższył prowadzenie Belgii na 4:1. Po czternastu minutach od pierwszej bramki napastnik Benfiki cieszył się z dubletu. Matt Turner po raz piąty musiał sięgać do siatki. Amerykanie w 87. minucie zmniejszyli rozmiary porażki za sprawą gola Patricka Agyemanga. Asystę zanotował Ricardo Pepi.

USA na MŚ zagra w grupie D, w której zmierzy się z Paragwajem, Australią i zwycięzcą pojedynku Turcja – Kosowo. Natomiast Belgia trafiła do grupy G, w której będzie rywalizowała z Egiptem, Iranem i Nową Zelandią.

