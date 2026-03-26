Szymański zdradził, co było kluczem do zwycięstwa nad Albanią

Reprezentacja Polski wykonała pierwszy krok w kierunku Mistrzostw Świata, pokonując Albanię 2:1. Sebastian Szymański w rozmowie z "TVP Sport" zdradził, że cierpliwość była kluczem do zwycięstwa w półfinale baraży.

Sebastian Szymański: Cierpliwość była kluczem

Czwartkowy wieczór okazał się szczęśliwy dla reprezentacji Polski. Podopieczni Jana Urbana pokonali Albanię 2:1 w półfinale baraży do Mistrzostw Świata 2026. Biało-Czerwoni już mogą skupić się na finale. We wtorek zagramy bowiem na wyjeździe ze Szwecją. A zwycięstwo będzie przepustką do wyjazdu na mundial.

Po spotkaniu dla stacji „TVP Sport” wywiadu udzielił Sebastian Szymański. Pomocnik Stade Rennes na gorąco podsumował zwycięstwo nad Albanią. 26-latek zdradził również, co jego zdaniem było kluczem do zwycięstwa. A była to cierpliwość. Reprezentant Polski dodał także, że stać drużynę na jeszcze więcej.

– Na pewno pierwsze 15 minut zagraliśmy bardzo dobrze. Potem był moment, gdzie straciliśmy kontrolę nad meczem. Są takie etapy meczu, że musimy się cofnąć i w tym etapie straciliśmy bramkę. Myślę, że ta chłodna głowa w przerwie uratowała nas. Wiemy, jaki mamy potencjał, jak chcemy grać, jaki był plan na to spotkanie i do końca musieliśmy go realizować. Wiedzieliśmy, że jeżeli drugą połowę zagramy, jak w pierwszych 15. minutach, to jesteśmy w stanie wygrać. I tak się stało. Cieszymy się, ale przed nami kolejny mecz. Trzeba się skupić już na tym spotkaniu – powiedział Sebastian Szymański.

– Trzeba było być cierpliwym w ataku pozycyjnym. Staraliśmy się szukać sobie miejsc pomiędzy liniami, gdzie mogliśmy zagrać piłkę w wolną strefę i zakończyć akcję dośrodkowaniem – tego właśnie szukaliśmy. Myślę, że cierpliwość była kluczem. Nie podpalaliśmy się i był to fajny mecz, ale stać nas na jeszcze więcej – podkreślił.

Sebastian Szymański rozegrał już 51 spotkań w koszulce reprezentacji Polski. Zawodnik francuskiego Stade Rennes zdołał sześciokrotnie wpisać się na listę strzelców.