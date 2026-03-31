Reprezentant Szwecji pod wrażeniem Lewandowskiego. Co za słowa

Polska zagra ze Szwecją w finale baraży o awans na Mistrzostwa Świata. Anthony Elanga w rozmowie z Interią zdradził, że Robert Lewandowski to jeden z najlepszych piłkarzy, przeciw którym grał.

Lewandowski to jeden z najlepszych piłkarzy – mówi Elanga

Reprezentacja Szwecji będzie finałowym rywalem reprezentacji Polski w walce o awans na Mistrzostwa Świata 2026. Taki sam mecz odbył się cztery lata temu. Wtedy bilet na mundial wywalczyli Biało-Czerwoni i liczymy na to, że tym razem będzie podobnie. Wielu ekspertów uważa, że kluczowym pojedynkiem na boisku będzie Viktor Gyokeres – Robert Lewandowski, czyli dwóch topowych napastników.

Lewandowski mimo 37 lat wciąż gra na wysokim poziomie, regularnie strzelając w barwach FC Barcelony. Szwedzi doceniają naszego kapitana, o czym świadczy wypowiedź Anthony’ego Elangi w rozmowie z serwisem Interia.

– Miałem okazję trzykrotnie grać przeciwko niemu i wiem, co mówię. To jeden z najlepszych piłkarzy, z jakim się mierzyłem w karierze. Niesamowicie go szanuję. Mieć 37 lat i wciąż grać na tak wysokim poziomie… to po prostu robi wrażenie. W futbolu osiągnął wszystko. Jednocześnie wiemy, jak gra. Wiele razy oglądaliśmy go podczas meczów w Barcelonie, więc mamy swoje wnioski, ale nie chciałbym o nich mówić. Jest wiele sposobów na zatrzymanie piłkarza rywali, a jutro zobaczycie, jak nam pójdzie – mówił Anthony Elanga dla Interii.

Z podziwem na temat Lewandowskiego mówił również kapitan zespołu Trzech Koron, Victor Lindelof. Dla reprezentanta Polski będzie to 165. występ z orzełkiem na piersi. Na ten moment ma na swoim koncie 89 goli.