Reprezentant Szwecji pod wrażeniem Lewandowskiego. Co za słowa

19:26, 31. marca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Interia

Polska zagra ze Szwecją w finale baraży o awans na Mistrzostwa Świata. Anthony Elanga w rozmowie z Interią zdradził, że Robert Lewandowski to jeden z najlepszych piłkarzy, przeciw którym grał.

Robert Lewandowski
BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski to jeden z najlepszych piłkarzy – mówi Elanga

Reprezentacja Szwecji będzie finałowym rywalem reprezentacji Polski w walce o awans na Mistrzostwa Świata 2026. Taki sam mecz odbył się cztery lata temu. Wtedy bilet na mundial wywalczyli Biało-Czerwoni i liczymy na to, że tym razem będzie podobnie. Wielu ekspertów uważa, że kluczowym pojedynkiem na boisku będzie Viktor Gyokeres – Robert Lewandowski, czyli dwóch topowych napastników.

Lewandowski mimo 37 lat wciąż gra na wysokim poziomie, regularnie strzelając w barwach FC Barcelony. Szwedzi doceniają naszego kapitana, o czym świadczy wypowiedź Anthony’ego Elangi w rozmowie z serwisem Interia.

Miałem okazję trzykrotnie grać przeciwko niemu i wiem, co mówię. To jeden z najlepszych piłkarzy, z jakim się mierzyłem w karierze. Niesamowicie go szanuję. Mieć 37 lat i wciąż grać na tak wysokim poziomie… to po prostu robi wrażenie. W futbolu osiągnął wszystko. Jednocześnie wiemy, jak gra. Wiele razy oglądaliśmy go podczas meczów w Barcelonie, więc mamy swoje wnioski, ale nie chciałbym o nich mówić. Jest wiele sposobów na zatrzymanie piłkarza rywali, a jutro zobaczycie, jak nam pójdzie – mówił Anthony Elanga dla Interii.

Z podziwem na temat Lewandowskiego mówił również kapitan zespołu Trzech Koron, Victor Lindelof. Dla reprezentanta Polski będzie to 165. występ z orzełkiem na piersi. Na ten moment ma na swoim koncie 89 goli.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości