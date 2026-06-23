Co dalej z Koemanem? Holandia wchodzi w kluczowy moment

Reprezentacja Holandii może po mundialu zmienić selekcjonera. Coraz częściej mówi się o odejściu Ronalda Koemana. Konkretne wieści przekazał serwis Soccernews.nl.

fot. Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Ronald Koeman

Wielkie nazwisko na horyzoncie. Holandia nie wyklucza niczego

Reprezentacja Holandii stoi przed możliwą zmianą na stanowisku selekcjonera. Jak informuje portal Soccernews.nl, przyszłość Ronalda Koemana po mistrzostwach świata nie jest przesądzona, a w mediach coraz częściej pojawiają się nazwiska jego potencjalnych następców.

Wśród kandydatów wymienia się takich trenerów jak: Peter Bosz, Arne Slot czy Erika ten Hag. W grze pozostaje także Michael Reiziger, związany z Holenderska Federacją Piłkarską. Największe emocje budzi jednak kandydatura Josepa Guardioli, który po odejściu z Manchesteru City jest łączony z kolejnymi projektami na najwyższym poziomie.

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Hiszpan od lat uchodzi za wielkiego fana holenderskiej szkoły futbolu, wywodzącej się z idei Johana Cruyffa. Wielokrotnie podkreślał wpływ holenderskich trenerów na swoją karierę, co dodatkowo podsyca spekulacje o jego potencjalnej roli w holenderskiej kadrze.

Guardiola w przeszłości sugerował, że mógłby rozważyć pracę z reprezentacją Holandii, co regularnie wraca w medialnych dyskusjach. Na razie jednak pozostaje to scenariusz hipotetyczny, a nie realna decyzja.

Równocześnie w Holandii rośnie przekonanie, że Koeman może zakończyć pracę po turnieju. Wpływ na to mają również kwestie prywatne, które mogą skłonić go do odejścia.

Soccernews.nl sugeruje natomiast, że władze Holenderskiej Federacji Piłkarskiej biorą pod uwagę kilka scenariuszy, a lista potencjalnych następców jest już gotowa. Oficjalnych decyzji jednak wciąż brak, a KNVB podkreśla zaufanie do obecnego selekcjonera.