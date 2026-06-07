Raphinha przemówił po meczu. Sytuacja w reprezentacji Brazylii staje się jasna

Raphinha wrócił na boisko po przerwie spowodowanej kontuzją i nie ukrywa, że wciąż odbudowuje optymalną dyspozycję. Na ten temat wypowiedział się dla ESPN Brasil.

fot. Latin Sport Images / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Raphinha i walka z czasem. Kluczowy etap przygotowań właśnie się zaczął

Raphinha ma za sobą ważny krok w drodze do pełnego powrotu do formy. Brazylijski skrzydłowy wystąpił w wygranym meczu towarzyskim z Egiptem (2:1), który był jednym z elementów przygotowań Canarinhos do MŚ 2026. Po spotkaniu zawodnik odniósł się do swojego stanu zdrowia oraz procesu odbudowy formy po niedawnej kontuzji.

– Staram się przygotowywać najlepiej, jak potrafię, żebym zawsze mógł wystąpić w reprezentacji i dać z siebie wszystko, zarówno fizycznie, jak i taktycznie. Doznałem kontuzji, która wykluczyła mnie z gry na nieco ponad miesiąc – mówił Raphinha cytowany przez ESPN Brasil.

Brazylijczyk zaznaczył również, że jego powrót do najwyższej dyspozycji wciąż trwa, a każdy kolejny występ ma dla niego duże znaczenie.

– Wciąż pracuję nad powrotem do pełnej sprawności. Myślę, że minuty spędzone na boisku były dla mnie ważne. Znacząco pomogły mi wrócić do gry – dodał skrzydłowy.

Sztab reprezentacji Brazylii z pewnością z uwagą monitoruje sytuację jednego ze swoich kluczowych zawodników. Raphinha od lat należy do najważniejszych postaci ofensywy Canarinhos i jego pełna gotowość może mieć ogromne znaczenie podczas mundialu.

Reprezentacja Brazylii w trakcie mundialu rywalizować będzie w grupie C. Rywalami pięciokrotnych mistrzów świata będą reprezentacje Maroka, Haiti oraz Szkocji.