Górnik wygrał, ale Janicki nie miał litości. Padły mocne słowa

Górnik Zabrze rozpoczął sezon w PKO BP Ekstraklasie od wygranej nad Śląskiem Wrocław (2:1). Rafał Janicki po spotkaniu szczerze ocenił grę swojej drużyny w pierwszej połowie.

fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Rafał Janicki

Rafał Janicki nie gryzł się w język po meczu

Górnik Zabrze sięgnął po komplet punktów w inauguracyjnym meczu PKO BP Ekstraklasy, pokonując Śląsk Wrocław. Chociaż końcowy rezultat może napawać optymizmem, pierwsza połowa w wykonaniu Zabrzan pozostawiała wiele do życzenia. Gospodarze mieli problemy z organizacją gry i długo nie potrafili narzucić rywalowi swoich warunków. Po spotkaniu nie próbował tego ukrywać Rafał Janicki, który o postawie zespołu mówił w strefie mieszanej.

– Druga połowa była dużo lepsza. Nie da się wygrać meczu na stojąco, nie da się wygrać na pół gwizdka. Nie da się też wygrać, gdy jesteśmy zdezorientowani. Tak właśnie wyglądała nasza pierwsza połowa – usłyszał Goal.pl od defensora ekipy z Zabrza.

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Słowa Janickiego dobrze oddają obraz sobotniego spotkania. Górnik po zmianie stron wyraźnie podkręcił tempo, odwrócił losy rywalizacji i ostatecznie zgarnął trzy punkty. Zabrzanie pokazali charakter, ale jednocześnie otrzymali sygnał, że podobne przestoje mogą kosztować ich znacznie więcej w kolejnych meczach.

Przed drużyną Michala Gasparika nie ma jednak czasu na dłuższe analizy. Już w środę Górnik stanie przed zdecydowanie trudniejszym wyzwaniem. W rewanżowym spotkaniu II rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów zmierzy się z Fenerbahce. Pierwszy mecz zakończył się wygraną tureckiego zespołu 1:0, dlatego Zabrzanie będą musieli odrobić straty, jeśli chcą pozostać w walce o awans do kolejnej fazy rozgrywek.