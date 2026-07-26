Podstawowy gracz Lecha Poznań blisko odejścia!

Bartosz Mrozek jest bardzo blisko odejścia z Lecha Poznań i transferu do innego klubu. Rozmowy w tej sprawie się toczą, o czym poinformował Sebastian Staszewski na antenie "Meczyków".

SOPA Images Limited/ Alamy Na zdjęciu: Lech Poznań - Górnik Zabrze

Bartosz Mrozek blisko odejścia z Lecha

Lech Poznań ma za sobą dość udany początek sezonu. Przede wszystkim udało się pokonać zespół Górnika Zabrze w meczu o Superpuchar Polski i sięgnąć po pierwsze trofeum w nowych rozgrywkach. Poza tym pokonali oni zespół Aarhus w pierwszym starciu eliminacji Ligi Mistrzów, a to jest doskonałym prognostykiem przed rewanżem w Polsce. Nieco mniej optymistyczny może być jednak sobotni remis z Cracovią.

Niemniej kibice Kolejorza mogą mieć obawy przez informacje, które teraz napływają. Według informacji, które przekazał Sebastian Staszewski na antenie „Meczyków”, Bartosz Mrozek jest bardzo blisko odejścia z Lecha Poznań i transferu do innego klubu. Rozmowy w tej sprawie się toczą. Bramkarz to podstawowy gracz z minionego sezonu i kluczowy element defensywy zespołu Nielsa Frederiksena. Jak przekazał dziennikarz, nie chodzi o przenosiny do Włoch i Niemiec.

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Bartosz Mrozek w minionym sezonie rozegrał w sumie 53 mecze, w których zanotował 15 czystych kont. Łącznie dla zespołu ze stolicy Wielkopolski ma ponad 120 występów. Wcześniej reprezentował m.in. barwy GKS-u Katowice oraz Stali Mielec. 26-latek powoływany do reprezentacji Polski wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 3 miliony euro.

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