Marcin Bułka blisko zmiany klubu. Trafi do lokalnego giganta

fot. Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Marcin Bułka

Bułka blisko głośnego transferu

Marcin Bułka to bez dwóch zdań jeden z najlepszych polskich bramkarzy obecnie. Pomimo faktu, że zdecydował się on wyjechać do Arabii Saudyjskiej i jest po bardzo ciężkiej kontuzji, to nadal nie ma sobie właściwie konkurencji. Zapewne wkrótce stanie się także numerem jeden w bramce kadry na skutek słabej formy Kamila Grabary. Teraz z kolei blisko jest transferu do nowego zespołu, choć pozostanie w tej samej lidze.

Według informacji, które przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl”, Marcin Bułka dołączy do zespołu Al-Hilal. Rozmowy ws. transferu do lokalnego giganta i klubu, który wykłada często wielkie sumy na transfery się toczą. Rzecz jasna Polak może liczyć u nowego pracodawcy na wielkie zarobki. Obecnie w barwach NEOM FC inkasuje 10 milionów euro rocznie. Z pewnością propozycja z Al-Hilal będzie większa.

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Marcin Bułka w sezonie 2025/26 rozegrał w sumie pięć spotkań. Łącznie dla NEOM FC ma ich sześć. W przeszłości Polak reprezentował oczywiście m.in. barwy Nicei oraz PSG. Grał także dla młodzieżowych zespołów Chelsea. Swego czasu mówiło się o powrocie na Wyspy. Serwis „Transfermarkt” wycenia 26-latka z Płocka na 12 milionów euro.

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