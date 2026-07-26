Nie będzie głośnego odejścia z Legii. „Nie pali się do wyjazdu”

Legia Warszawa została połączona ze sprzedażą Otto Hindricha. Paweł Gołaszewski z klubu przekazał jednak, że nie ma takiego tematu. "Sam zawodnik też nie pali się do wyjazdu" - przyznał.

fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii

Nie będzie sprzedaży Otto Hindricha

Legia Warszawa udanie zainaugurowała nowy sezon PKO Ekstraklasy. Piłkarzom Marka Papszuna udało się pokonać bowiem zespół Pogoni Szczecin 1:0 po golu w ostatnich minutach meczu. Niemniej sama gra zespołu może napawać optymizmem przed kolejnymi meczami. Pewne jest jednak nadal to, że Wojskowi potrzebują kolejnych wzmocnień, szczególnie być może w zamian za Miletę Rajovicia.

Poza tym jednak w ostatnim czasie pojawiły się informacje mówiące o możliwym odejściu jednego z kluczowych graczy zespołu. Chodzi o Otto Hindricha, który miałby zostać sprzedany jeszcze tego lata. Jak się okazuje, informacje te nie są prawdą. Paweł Gołaszewski, dyrektor komunikacji Legii Warszawa przekazał na platformie X, że klub nie ma zamiaru sprzedawać Rumuna.

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– Nikt nie chce go sprzedawać, sam zawodnik też nie pali się do wyjazdu. Ivan Brkic został ściągnięty, by rywalizować z Otto Hindrichem. No i rywalizacja trwa i będzie trwać przez kolejną rundę – napisał Paweł Gołaszewski.

Otto Hindrich do Legii Warszawa dołączył zimą 2026 roku. Do tej pory przy Łazienkowskiej rozegrał 14 spotkań, w których siedem razy zachował czyste konto. Serwis „Transfermarkt” wycenia 23-latka na 2 miliony euro.

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