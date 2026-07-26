Jagiellonia chce kolejnego pomocnika. Temat jest poważny

Jagiellonia Białystok jest poważnie zainteresowana pozyskaniem Williama Milovanovicia ze szwedzkiego GAIS. 24-latek to środkowy pomocnik. Informacje w tej sprawie przekazał Damian Domitrz z "Polsatu Sport".

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Jeszcze jeden pomocnik blisko Jagiellonii

Jagiellonia Białystok ma przed sobą trudny sezon, co zdaje się potwierdził ich pierwszy mecz na inaugurację PKO Ekstraklasy z Koroną Kielce. Choć Duma Podlasia wygrała przed własną publicznością 1:0, to jednak z przebiegu meczu można mieć pewne obawy o kolejne spotkania i przede wszystkim grę na trzech frontach. Niemniej władze klubu nadal pracują nad transferami i starają się uzupełnić braki po odejściach ważnych graczy latem.

Wiadomo już, że blisko klubu jest środkowy pomocnik z ekipy Bodo/Glimt. Koszt jego sprowadzenia ma być mniejszy niż milion euro. Okazuje się jednak, że to nie ostatni gracz na tę pozycję. Według informacji, które przekazał Damian Domitrz z „Polsatu Sport”, Jagiellonia jest poważnie zainteresowana transferem Williama Milovanovicia ze szwedzkiego GAIS.

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William Milovanović to 24-leti szwedzki środkowy pomocnik, który na koncie ma przede wszystkim występy w rodzimej lidze. A aktualnym sezonie rozegrał 15 spotkań, w których zdobył trzy gole oraz zanotował cztery asysty. W przeszłości kilkanaście razy reprezentował on młodzieżowe reprezentacje swojego kraju. Serwis „Transfermarkt” wycenia Milovanovicia aktualnie na 800 tysięcy euro.

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