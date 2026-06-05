Odważne słowa przed mundialem. Ancelotti nie zostawił żadnych wątpliwości

Reprezentacja Brazylii może jechać na mundial 2026 z jasnym celem, który ma być wygranie turnieju. Carlo Ancelotti otwarcie przyznał, że wierzy w triumf swojej drużyny.

fot. Brazil Photo Press / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti wysoko zawiesił poprzeczkę Canarinhos

Reprezentacja Brazylii otrzymała wyraźny sygnał od swojego selekcjonera przed nadchodzącymi mistrzostwami świata. Carlo Ancelotti nie zamierza tonować nastrojów i już teraz otwarcie mówi o najwyższych ambicjach Canarinhos. Doświadczony szkoleniowiec jest przekonany, że jego zespół może sięgnąć po najcenniejsze trofeum w światowym futbolu.

– Myślę, że tak. Chcę wzbudzić wśród zawodników wysokie oczekiwania. Kiedy oczekiwania są wysokie, motywacja jest wyższa – powiedział Anceloitti cytowany przez Globo.

Selejcjoner reprezentacji Brazylii podkreślił jednak, że sam talent nie wystarczy do osiągnięcia sukcesu na największej piłkarskiej scenie. Według niego kluczowe znaczenie będzie miało stworzenie silnego i zjednoczonego zespołu, w którym każdy zawodnik będzie gotowy podporządkować się wspólnemu celowi.

– Talent można wykorzystać tylko dzięki zgranemu zespołowi. Właśnie nad tym musimy pracować i będziemy pracować. Kluczowy jest aspekt psychologiczny. Zawodnicy muszą być bezinteresowni, skromni, ciężko pracować na rzecz wspólnego celu i wnosić wkład w drużynę – zaznaczył Ancelotti.

Słowa włoskiego trenera pokazują, że nowy selekcjoner chce budować w drużynie mentalność zwycięzców. Brazylijczycy od lat należą do grona faworytów każdej wielkiej imprezy, jednak od czasu zdobycia mistrzostwa świata w 2002 roku nie udało im się ponownie sięgnąć po złoto.