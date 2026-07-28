Mourinho może zablokować transfer! Oferują 50 mln euro za napastnika Realu Madryt

Real Madryt może stracić Gonzalo Garcię. Jak podaje Ramon Alvarez de Mon, Fulham przygotowało lukratywną ofertę zarówno dla samego piłkarza, jak i Królewskich.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Fulham chce Gonzalo Garcię

Real Madryt aktywnie działa na rynku podczas tegorocznego okienka transferowego. Szeregi zespołu zasilili już Bernardo Silva, Marc Cucurella, Ibrahima Konate oraz Denzel Dumfries. Bliski dołączenia do hiszpańskiej drużyny jest także Yan Diomande z RB Lipsk, co wzmocni ofensywę Los Blancos.

To sprawia jednak, że kadra jest przepełniona i szanse na grę dla młodych zawodników są znikome. Dlatego Królewscy mogą rozważyć sprzedaż kilku utalentowanych piłkarzy. Głównym kandydatem do opuszczenia drużyny jest Gonzalo Garcia. Sytuację 22-letniego napastnika chce wykorzystać Fulham.

Dziennikarz Ramon Alvarez de Mon donosi, że londyńczycy przygotowują ofertę opiewającą na 50 milionów euro. Anglicy są zdeterminowani, aby ściągnąć jednego z najbardziej obiecujących wychowanków La Fabrica.

Klub z Premier League kusi Hiszpana świetnymi warunkami kontraktu. Działacze zespołu przedstawili młodemu snajperowi propozycję pięcioletniej umowy. Gwarantuje ona zarobki na poziomie 5 milionów euro netto za każdy rok gry.

Problemem może być natomiast stanowisko Jose Mourinho. Portugalski szkoleniowiec chce zatrzymać gwiazdora w klubie, ponieważ uważa, że przyda mu się snajper o takim profilu. Z drugiej strony Gonzalo w Fulham mógłby grać pod wodzą byłego szkoleniowca, Alvaro Arbeloi, który doskonale go zna.

Z kolei Real wciąż zastanawia się nad formą rozstania. Władze klubu mogą ostatecznie zdecydować się na wypożyczenie lub transfer definitywny, zachowując przy tym część praw do piłkarza na przyszłość.