Gwiazdor odchodzi z Milanu. Kontrakt rozwiązany

Ismael Bennacer definitywnie zakończył swoją przygodę z Milanem. Obie strony rozwiązały kontrakt za porozumieniem stron, a reprezentant Algierii jest już w drodze do Kataru, gdzie podpisze umowę z Al-Gharafą.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Bennacer odchodzi z Milanu

Ismael Bennacer nie jest już piłkarzem Milanu. Jak poinformował Fabrizio Romano, wszystkie formalności związane z rozwiązaniem kontraktu zostały zakończone. Umowa pomocnika miała obowiązywać do czerwca 2027 roku, jednak obie strony zdecydowały się zakończyć współpracę wcześniej. Zawodnik udał się już do Kataru, gdzie przejdzie testy medyczne przed podpisaniem kontraktu z Al-Gharafą.

Odejście Algierczyka kończy trudny etap w jego karierze. Od lutego 2025 roku nie rozegrał ani jednego meczu w barwach Milanu. W międzyczasie był wypożyczany do Olympique Marsylia oraz Dinama Zagrzeb, ale żaden z tych klubów nie zdecydował się skorzystać z opcji wykupu.

Jeszcze kilka lat temu Bennacer należał do najważniejszych zawodników Milanu. W 2019 roku został wybrany najlepszym piłkarzem Pucharu Narodów Afryki, który wygrała reprezentacja Algierii. Z Rossonerimi sięgnął po mistrzostwo Włoch w 2022 roku oraz Superpuchar Włoch w sezonie 2024/25.

Punktem zwrotnym okazała się poważna kontuzja kolana odniesiona w maju 2023 roku. Od tamtego momentu pomocnik nie zdołał wrócić do swojej najwyższej formy. Łącznie rozegrał dla Milanu 178 spotkań, zdobył osiem bramek i zanotował dwanaście asyst. Teraz spróbuje odbudować swoją karierę w lidze katarskiej.