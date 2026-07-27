Pietuszewski na celowniku gigantów. Zagra w Premier League?

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Oskar Pietuszewski rozchwytywany na rynku transferowym

Oskar Pietuszewski w błyskawicznym tempie rozwija swoją karierę. Zaledwie kilka miesięcy temu zamienił Jagiellonię Białystok na FC Porto, a już wkrótce może trafić do jednego z europejskich gigantów. Skauci czołowych klubów od dłuższego czasu uważnie monitorują bowiem postępy osiemnastoletniego skrzydłowego, który uchodzi za jeden z największych talentów młodego pokolenia.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, Pietuszewski wzbudza zainteresowanie Arsenalu, Chelsea, Manchesteru City, Manchesteru United, Liverpoolu, Newcastle United oraz Borussii Dortmund. Niewykluczone więc, że czterokrotny reprezentant Polski w przyszłości będzie kontynuował swoją karierę w Premier League lub Bundeslidze, jeśli jego rozwój utrzyma obecne tempo.

Młody zawodnik przeniósł się do FC Porto podczas ostatniego zimowego okienka transferowego za 10 milionów euro ze wspomnianej wyżej Jagiellonii Białystok. Do tej pory rozegrał 18 spotkań, zdobył trzy bramki oraz zanotował cztery asysty dla ekipy z Estadio do Dragao. Razem z drużyną Smoków wywalczył mistrzostwo Portugalii, a jego wartość rynkowa jest aktualnie szacowana na około 25-35 milionów euro i stale rośnie.