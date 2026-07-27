Flick ogłosił powołania na letni obóz Barcelony. Są niespodzianki

Hansi Flick ogłosił kadrę Barcelony na tygodniowe zgrupowanie w Anglii. Na liście znalazł się Marc-Andre ter Stegen, mimo że jego przyszłość w katalońskim klubie pozostaje niewyjaśniona.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Ter Stegen leci z Barceloną do Anglii niepewnej przyszłości

Barcelona rozpoczyna tygodniowy obóz przygotowawczy w St George’s Park w Birmingham. W jego trakcie zespół rozegra dwa mecze towarzyskie. Pierwszy odbędzie się z Birmingham City, a drugi z Preston North End i będzie zamknięty dla publiczności. Hansi Flick ogłosił już listę zawodników, którzy polecieli do Anglii.

Największą uwagę zwraca obecność Marca-Andre ter Stegena. Niemiecki bramkarz, mimo że nie znajduje się w planach szkoleniowca na przyszłość, będzie trenował z pierwszą drużyną. Jego wypożyczenie do Ajaksu wciąż nie zostało sfinalizowane, dlatego na razie pozostaje do dyspozycji Barcelony.

Do Anglii poleciał także Frenkie de Jong. Holenderski pomocnik wrócił z mistrzostw świata z poważnym urazem kolana i czeka go od czterech do pięciu miesięcy przerwy. Na zgrupowaniu będzie kontynuował rehabilitację. W kadrze znaleźli się również dochodzący do zdrowia Fermin Lopez i Ronald Araujo.

Flick zabrał na obóz także liczną grupę piłkarzy La Masii. Wśród powołanych znaleźli się między innymi Aron Yaakobishvili, Iker Rodriguez, Alvaro Cortes, Xavi Espart, Jofre Torrents, Brian Farinas, Guille Fernandez, Hamza Abdelkarim, Tony Fernandez i Ebrima Tunkara. Do zespołu dołączył również nowy nabytek Karim Adeyemi. Na liście zabrakło natomiast Raphinhi, który przebywa jeszcze na urlopie i ma dołączyć do drużyny już bezpośrednio w Anglii.