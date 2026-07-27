Liverpool usłyszał odpowiedź. Gwiazda wybrała inny kierunek

PSG pozostaje pierwszym wyborem
Liverpool widzi w Maghnesie Akliouche’u jednego z głównych kandydatów do wzmocnienia prawego skrzydła. Angielski klub sprawdził już warunki ewentualnego transferu i jest gotowy zaoferować Monaco więcej pieniędzy niż Paris Saint-Germain. Mimo to przewaga finansowa może nie wystarczyć do sfinalizowania transakcji.
Jak informuje dziennikarz Santi Aouna, 24-letni reprezentant Francji chce kontynuować karierę wyłącznie w PSG. Paryski klub od kilku miesięcy pracuje nad jego sprowadzeniem i już wcześniej miał uzyskać zgodę zawodnika na transfer. Problemem pozostaje jednak porozumienie z Monaco, które odrzuciło dotychczasowe oferty, w tym propozycję opiewającą na około 40 milionów euro.
Liverpool jest gotowy przedstawić korzystniejszą ofertę zarówno dla Monaco, jak i samego piłkarza. Mimo to stanowisko Akliouche’a sprawia, że szanse The Reds na powodzenie całej operacji pozostają niewielkie. Dopóki zawodnik nie zmieni zdania, klub z Anfield nie będzie faworytem w wyścigu o jego podpis.
Według wcześniejszych informacji „Sky Sports” Liverpool kontaktował się już z Monaco, aby poznać warunki ewentualnego transferu. Na razie wszystko wskazuje jednak na to, że przyszłość francuskiego skrzydłowego zależy przede wszystkim od rozmów między mistrzem Francji a PSG, które pozostaje jego wymarzonym kierunkiem.