Nie tylko Bernardo Silva. Real chce kolejnego reprezentanta Portugalii

13:34, 27. lipca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ben Fernandes Santos

Real Madryt może dodać do swojego składu kolejnego Portugalczyka. Jak dowiedział się Ben Fernandes Santos, hiszpański klub wziął na celownik Renato Veigę.

Bernardo Silva
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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Bernardo Silva

Renato Veiga na radarze Realu Madryt

Real Madryt pozostaje bardzo aktywny podczas trwającego letniego okienka transferowego. Jednym z nowych nabytków drużyny Królewskich został Bernardo Silva. Doświadczony pomocnik będzie pierwszym portugalskim piłkarzem w kadrze ekipy Los Blancos od czasów Cristiano Ronaldo. Niewykluczone, że w najbliższym czasie do zespołu ze stolicy Hiszpanii dołączy kolejny zawodnik z tego kraju.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ben Fernandes Santos, na celowniku Realu Madryt znalazł się bowiem Renato Veiga. Jose Mourinho chce zwiększyć rywalizację na pozycji środkowego obrońcy i wysoko ocenia profil defensora Villarrealu. Warunkiem realizacji tego transferu ma być jednak odejście Raula Asencio, który może zostać wypożyczony, robiąc miejsce dla 22-letniego Portugalczyka.

Renato Veiga przywdziewa koszulkę ekipy Żółtej Łodzi Podwodnej od sierpnia 2025 roku, gdy przeniósł się na Estadio de la Ceramica z Chelsea za 24,5 miliona euro. W swojej karierze występował również w Juventusie, Bazylei, Augsburgu oraz Sportingu Lizbona. Osiemnastokrotny reprezentant Portugalii w poprzednim sezonie rozegrał 42 mecze i zdobył 1 bramkę. Portal „Transfermarkt” wycenia go obecnie na około 30 milionów euro.

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