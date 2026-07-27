Nie tylko Bernardo Silva. Real chce kolejnego reprezentanta Portugalii

Real Madryt może dodać do swojego składu kolejnego Portugalczyka. Jak dowiedział się Ben Fernandes Santos, hiszpański klub wziął na celownik Renato Veigę.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Bernardo Silva

Renato Veiga na radarze Realu Madryt

Real Madryt pozostaje bardzo aktywny podczas trwającego letniego okienka transferowego. Jednym z nowych nabytków drużyny Królewskich został Bernardo Silva. Doświadczony pomocnik będzie pierwszym portugalskim piłkarzem w kadrze ekipy Los Blancos od czasów Cristiano Ronaldo. Niewykluczone, że w najbliższym czasie do zespołu ze stolicy Hiszpanii dołączy kolejny zawodnik z tego kraju.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ben Fernandes Santos, na celowniku Realu Madryt znalazł się bowiem Renato Veiga. Jose Mourinho chce zwiększyć rywalizację na pozycji środkowego obrońcy i wysoko ocenia profil defensora Villarrealu. Warunkiem realizacji tego transferu ma być jednak odejście Raula Asencio, który może zostać wypożyczony, robiąc miejsce dla 22-letniego Portugalczyka.

Renato Veiga przywdziewa koszulkę ekipy Żółtej Łodzi Podwodnej od sierpnia 2025 roku, gdy przeniósł się na Estadio de la Ceramica z Chelsea za 24,5 miliona euro. W swojej karierze występował również w Juventusie, Bazylei, Augsburgu oraz Sportingu Lizbona. Osiemnastokrotny reprezentant Portugalii w poprzednim sezonie rozegrał 42 mecze i zdobył 1 bramkę. Portal „Transfermarkt” wycenia go obecnie na około 30 milionów euro.