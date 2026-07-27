Vinicius wymarzonym celem giganta! Real Madryt może go stracić

Vinicius Junior jest wymarzoną opcją transferową dla Arsenalu. Wydaje się, że ten kierunek jest coraz bardziej prawdopodobny. Kanonierzy zdają sobie jednak sprawę z tego, że wyciągnięcie gwiazdora z Realu Madryt to wymagające zadanie.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Arsenal marzy o Viniciusie. To główny cel Artety

Vinicius Junior w dalszym ciągu nie przedłużył wygasającej w przyszłym roku umowy z Realem Madryt. Mijają miesiące, a problem wciąż jest ten sam – stronom daleko do porozumienia w kwestiach wynagrodzenia. Brazylijczyk chce pozostać na Santiago Bernabeu, ale jednocześnie stawia na swoim, co nie podoba się klubowi. Istnieje więc ryzyko, że po kolejnym sezonie odejdzie za darmo, do czego oczywiście Królewscy nie zamierzają dopuścić.

Od kilku dni Vinicius jest dość intensywnie łączony z transferem do Arsenalu. Byłby to wielki hit na rynku, zważając na jego dotychczasową pozycję w Madrycie. Na Emirates Stadium nieszczególnie wierzą, że uda się dopiąć taką operację, ale oczywiście Brazylijczyk jest numerem jeden na liście życzeń. Mikel Arteta to wielki zwolennik jego stylu gry i charakterystyki.

Najbliższe tygodnie mogą być decydujące – jeśli nie nastąpi przełom w rozmowach kontraktowych, wówczas Real faktycznie może pomyśleć o jego sprzedaży. Sam Vinicius nie planuje jeszcze odejścia i liczy, że to klub ostatecznie się ugnie, przystając na jego żądania. Arsenal wyczekuje odpowiedniego momentu, aby złożyć ofertę. Mowa o wycenie sięgającej co najmniej 160 milionów euro.