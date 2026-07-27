Atletico Madryt sprzedaje mistrza świata. Porozumienie blisko

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Thiago Almada

Thiago Almada o krok od Flamengo

Atletico Madryt podczas letniego okienka transferowego sprowadziło już trzech nowych zawodników – Mortena Hjulmanda, Kang-Ina Lee oraz Alejandro Grimaldo. Na Estadio Metropolitano spodziewane są jednak także odejścia, które mają zrobić miejsce dla wspomnianych wyżej piłkarzy i odpowiednio zbilansować kadrę. Wszystko wskazuje na to, że z hiszpańskim gigantem pożegna się jeden ze środkowych pomocników.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, Thiago Almada jest bowiem o krok od przenosin do Flamengo. Brazylijski klub miał już uzgodnić z 25-letnim Argentyńczykiem warunki kontraktu indywidualnego. Bliskie jest również osiągnięcie porozumienia z Atletico Madryt, które ma odzyskać około 20 milionów euro zainwestowanych w zakup mierzącego 171 centymetrów zawodnika.

Dwudziestojednokrotny reprezentant Argentyny trafił do zespołu Los Rojiblancos w lipcu 2025 roku, jednak jego pobyt w ekipie Diego Simeone nie należy do najbardziej udanych. Pomocnik, mogący występować również na skrzydle, rozegrał 40 spotkań, zdobył cztery bramki i zanotował dwie asysty. W swoim piłkarskim CV ma też Olympique Lyon, Velez Sarsfield, Atlantę United oraz Botafogo, więc zna realia brazylijskiej piłki.