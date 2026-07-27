Chelsea zainteresowana pomocnikiem ligowego rywala

Chelsea ma zamiar jeszcze bardziej wzmocnić swój skład. Na radarze londyńskiego klubu wciąż znajduje się Alex Scott - donosi Florian Plettenberg ze stacji Sky Sports.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Alex Scott

Alex Scott przymierzany do Chelsea

Chelsea wykazuje się dużą aktywnością podczas trwającego letniego okienka transferowego. Mimo kilku poważnych wzmocnień trener ekipy The Blues – Xabi Alonso – wciąż liczy na kolejne transfery. Hiszpański szkoleniowiec uważa, że jego drużynie przydałoby się więcej jakości w środku pola, dlatego londyński klub nadal analizuje dostępne na rynku opcje.

Jak poinformował Florian Plettenberg ze stacji „Sky Sports”, Chelsea niezmiennie interesuje się Alexem Scottem. Dwudziestodwuletni pomocnik mógłby znacząco podnieść poziom rywalizacji w drugiej linii zespołu Niebieskich.

Londyńczycy złożyli już Bournemouth pierwszą ofertę opiewającą na około 75 milionów euro, jednak została ona odrzucona. Niewykluczone, że w najbliższym czasie gigant Premier League przedstawi nową, wyższą propozycję.

Alex Scott reprezentuje barwy ekipy Wisienek od sierpnia 2023 roku, gdy przeniósł się do niej z Bristol City za 23 miliony euro. Wcześniej rozwijał swoje umiejętności w Guernsey FC. W poprzednim sezonie środkowy pomocnik rozegrał 39 spotkań, zdobył cztery bramki i zanotował jedną asystę. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, a serwis „Transfermarkt” wycenia Anglika na 50 milionów euro.