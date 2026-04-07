Przyszłość Ancelottiego wyjaśniona. Brakuje tylko podpisu

23:03, 7. kwietnia 2026
Michał Stompór
Źródło: Matteo Moretto

Carlo Ancelotti od maja 2025 prowadzi reprezentację Brazylii. Jaka przyszłość czeka doświadczonego szkoleniowca? Matteo Moretto przekonuje, że trener podjął decyzję.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Ancelotti zdecydował. Ogłoszenie lada chwila

Po zakończeniu drugiej przygody z Realem Madryt Carlo Ancelotti postanowił po raz pierwszy spróbować swoich sił w futbolu reprezentacyjnym. W maju 2025 roku Włoch objął Brazylię. Do tej pory Canarinhos pod jego wodzą rozegrali dziesięć spotkań, w których zaliczyli trzy zwycięstwa, dwie porażki i remis.

Brazylia przygotowuje się do Mistrzostw Świata 2026. Pięciokrotni triumfatorzy trafili do grupy C, w której zmierzą się ze Szkocją, Haiti i Marokiem. Celem Canarinhos na zbliżającym się turnieju jest oczywiście zwycięstwo w całych zmaganiach. Czy Ancelotti doprowadzi drużynę z Kraju Kawy do złotych medali?

Niezależnie od wyniku, jaki Brazylijczycy osiągną na MŚ, Włoch nadal będzie pracował za sterami kadry narodowej. Matteo Moretto potwierdził, że Ancelotti podpisze nowy kontrakt, na mocy którego ma prowadzić zespół aż do 2030 roku.

Zgodnie z doniesieniami Moretto warunki umowy zostały zaakceptowane przez obie strony. Do finalizacji i oficjalnego ogłoszenia brakuje tylko podpisów.

